La bufala del ristorante Magellan “distrutto” per giustificare la morte di bambini a Kryvyi Rih

Un recente bombardamento russo a Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky nell’Ucraina meridionale, ha causato la morte di 18 civili, tra questi nove bambini e adolescenti, e il ferimento di circa 60 persone (12 minori). Dopo la strage, avvenuta il 4 aprile, è iniziata a circolare una versione alternativa volta a giustificare l’attacco russo: secondo questa narrazione, l’obiettivo sarebbe stato il ristorante Magellan, dove si sarebbe tenuto un incontro tra lo Stato Maggiore delle forze ucraine e alcuni militari stranieri. Vengono mostrate foto del locale distrutto, ma i fatti smentiscono completamente questa versione.

Per chi ha fretta

Le foto usate per sostenere la narrazione russa non mostrano il ristorante, ma una discoteca colpita un mese prima.

Le riperse dall’alto mostrano che il luogo dell’impatto era ben lontano dal ristorante, rimasto illeso.

Anche le auto parcheggiate di fronte al locale non risultano distrutte, come sostiene il Ministero della Difesa russo.

Analisi

In un post del 6 aprile 2025 vengono condivise le foto del ristorante con la seguente narrazione:

Ore 23 .30 di ieri . Emergono le prime immagini del ristorante Magellan distrutto, che divenne una tomba per i consiglieri della NATO Il canale bielorusso Silovik condivide i suoi filmati. In precedenza, la propaganda ucraina sosteneva che i missili russi non erano riusciti a raggiungere il loro obiettivo e stavano deliberatamente colpendo i civili. Tuttavia, le immagini presentate dimostrano il contrario: i missili hanno colpito con precisione chirurgica il bersaglio situato all’interno dei confini della città. Ciò conferma ancora una volta che l’attacco è stato condotto contro un obiettivo specifico e le dichiarazioni sugli “attacchi terroristici” sono solo una parte della campagna informativa di Kiev. UPD: I nostri lettori di Krivoy Rog Ci riferiscono che stiamo parlando di un altro oggetto, anch’esso situato accanto a edifici a più piani.

La narrazione viene proposta in diversi post, come quello della pagina Facebook “Alleanza LIRA”:

A Krivoy Rog, il ristorante Magellan è stato colpito da un missile. Non si sa ancora esattamente chi fosse lì per ricevere un altro attacco missilistico. Un raduno militare di milizie straniere. I morti salgono a 50 e i feriti a 300.

Secondo ulteriori post social, dei video confermerebbero il bombardamento e la distruzione del ristorante:

ATTACCO MISSILISTICO SU KRIVOY ROG… APPARE UN VIDEO CHE CONFERMA L’ATTACCO SU MAGELLAN Due giorni fa è stato effettuato un attacco missilistico al ristorante Magellan a Krivoy Rog. Kiev ha immediatamente accusato la Russia di aver presumibilmente effettuato l’attacco con un missile con testata a grappolo, che ha causato numerose vittime civili, tra cui bambini. Riprese dalla scena: una colonna di fumo e polvere indica che l’attacco è stato effettuato da una testata a frammentazione ad alto potenziale esplosivo e non da una testata a grappolo, che provoca numerosi scoppi nel cielo dovuti all’apertura delle submunizioni. Kiev ha anche affermato che l’attacco avrebbe avuto luogo solo in una zona residenziale. Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver colpito il ristorante Magellan, dove si stavano radunando ufficiali nemici. I blogger Shariy e Podolyaka hanno scritto prima della dichiarazione del Ministero che nel ristorante si è svolto un incontro tra lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine e gli stranieri. Info Defense

Le foto sbagliate e datate

Le foto diffuse per sostenere la distruzione del ristorante Megellan («Emergono le prime immagini del ristorante Magellan distrutto») non riguardano affatto il recente bombardamento di aprile 2025. Come dimostrato dal giornalista Nelo Scavo, gli stessi scatti risultano condivisi dalla pagina Facebook TRK “Rudana” Kryvyi Rih lo scorso 15 marzo 2025:

Gli scatti riguardano un precedente bombardamento avvenuto nella stessa città, dove venne danneggiato anche un asilo. Quest’ultimo viene ritratto in uno scatto pubblicato dal sito ucraino Suspilne, riportato nello screenshot sottostante. Subito dopo, possiamo osservare la foto dell’edificio distrutto (la discoteca Svyatoshin) e spacciato ad aprile per il ristorante Magellan.

Le foto vere del ristorante (intatto)

Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo (attraverso il proprio canale Telegram ufficiale), l’attacco avrebbe colpito con estrema precisione un ristorante, causando la morte di 85 persone, tra questi comandanti militari ucraini e istruttori occidentali, oltre alla distruzione di circa 20 veicoli:

Alle 18:49, un missile ad alta precisione con una carica ad alto potenziale esplosivo è stato lanciato nel luogo di un incontro con i comandanti delle unità e gli istruttori occidentali in uno dei ristoranti della città di Krivoy Rog. A seguito dell’attacco, il nemico perse fino a 85 militari e ufficiali stranieri, nonché fino a 20 veicoli.

Le foto e i video della strage dimostrano l’esatto contrario. Ecco uno scatto, pubblicato il 7 aprile 2025 dalla pagina TRK “Rudana” Kryvyi Rih, dove il ristorante risulta integro e ben lontano dal luogo colpito dal bombardamento russo, causando la morte dei bambini che giocavano nel parco.

La struttura è estremamente riconoscibile e combacia con la facciata. Ecco la foto pubblicata dalla pagina Facebook del ristorante:

Ulteriori scatti, come quello diffuso dalla pagina Facebook Brovarymedia, mostrano i danni causati dal bombardamento. Questi risultano ben lontani dal ristorante, il quale risulta integro.

Il punto colpito e i “20 veicoli”

Il Ministero della Difesa russo parla di un edificio colpito insieme a 20 veicoli. Considerando uno dei video, ripreso da una delle palazzine che danno verso il parco giochi, è possibile notare il luogo dell’impatto 8evidenziato in azzurro) e l’auto bruciata nella stradina laterale (evidenziato in giallo, insieme alle altre per indicare la posizione). In alto a sinistra, nell’area evidenziata in verde, è presente l’area del ristorante, dove risultavano diverse auto parcheggiate. Non risultano distrutte.

In un altro video viene mostrato il ristorante intatto. Tuttavia, nella stessa area sono stati feriti alcuni passanti a causa del bombardamento. Non si vedono auto distrutte.

Non “Magellan”, ma “RoseMarine”

Il ristorante non si chiama più Magellan da parecchio tempo (almeno dal 2021). Ad oggi, il nome che viene riportato all’entrata è RoseMarine.

Il giorno del bombardamento, il 4 aprile 2025, era previsto un evento intitolato Beauty Business Forum “Golden Snitch”. Insomma, nessun incontro militare, ma dedicato ai prodotti di bellezza.

Conclusioni

Contrariamente a quanto affermato sui social e dal Ministero della Difesa russo, il bombardamento del 4 aprile 2025 non ha colpito un ristorante dove si sarebbero incontrati decine di militari ucraini e stranieri. Il ristorante in questione, come dimostrato da foto e video girati subito dopo l’attacco, risulta intatto, così come i veicoli parcheggiati di fronte. Le immagini del locale distrutto, spacciato per il ristorante, riguardano in realtà una discoteca colpita a marzo.

