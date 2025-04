Abiti neri e filo di perle, Italia e Argentina in prima fila. Roma si prepara per l’ultimo saluto a Papa Francesco: le disposizioni per i funerali

Un codice di abbigliamento rigido per uomini e donne, così come rigida è la disposizione dei rappresentati istituzionali sul sagrato della Basilica di San Pietro. Attesi oltre 200mila fedeli, in tutta la città saranno montati maxischermi

Davanti a tutti durante le esequie solenni ci saranno i presidenti dei due Paesi che si contendevano il cuore e la mente di Papa Francesco: Javier Milei, per la sua natale Argentina, e Sergio Mattarella. Al fianco del capo di Stato italiano, una piccola parte della delegazione italiana, che sabato 26 aprile con i suoi circa settanta rappresentanti sarà la più numerosa. Dalla premier Giorgia Meloni ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, fino al ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della corte costituzionale Giovanni Amoroso. Poi, dietro, tutti gli altri a riempire in interminabili file il sagrato della Basilica di San Pietro. Chiunque parteciperà al funerale dovrà rigidamente attenersi ai manuali protocollari, che stabiliscono con chiarezza e precisione dove ciascuno dovrà sedersi. E cosa dovrà indossare.

Il codice di abbigliamento delle esequie

Per gli uomini: abito scuro, cravatta lunga nera e un bottone altrettanto nero sul bavero sinistro della giacca, che sabato sarà riservato alle onorificenze vaticane. Le donne dovranno invece vestire un abito lungo nero, guanti e velo sul capo neri. È permesso un solo ornamento: un filo di perle al collo.

Dove siederanno i leader mondiali

Per la disposizione sul sagrato, le indicazioni sono chiare. Davanti all’ingresso della Basilica di San Pietro siederanno tutti i cardinali. Più indietro, nei settori adibiti alle figure pubbliche non ecclesiastiche, la prima fila sarà appunto di Italia e Argentina insieme ai sovrani cattolici regnanti, poi il Gran Maestro dell’Ordine di Malta e i sovrani non cattolici. Più indietro ancora i capi di Stato, ordinati secondo l’alfabeto francese. Tra questi, insieme alla moglie Melania nel giorno del suo 55esimo compleanno, siederà anche il presidente americano Donald Trump. Le autorità civili saranno invece sedute sulla parte destra del sagrato. Il resto della delegazione italiana, formata anche da una rappresentanza ancora da definire di Camera e Senato, starà in un ulteriore settore della piazza.

Saranno presenti Centosettanta delegazioni di capi di Stato e di governo. Tra i primi leader ad aver confermato la partecipazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Ma anche le cariche dell’Ue: Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. La ministra della Cultura russa Olga Lyubimova rappresenterà, invece, la Russia ai funerali: la decisione è stata presa dal presidente Vladimir Putin secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. Mentre Israele sarà rappresentato solo dal suo ambasciatore in Vaticano: lo riferisce il Times of Israel. Fonti diplomatiche sottolineano che la decisione è un segnale di quanto si siano deteriorati i rapporti tra Israele e il Vaticano dall’inizio della guerra sulla Striscia di Gaza nel 2023. Come ha già dimostrato l’ordine del governo israeliano di cancellare un post ufficiale sui social in cui si esprimevano le condoglianze per la morte di Bergoglio.

I maxischermi montati in tutta la città

Per il giorno dei funerali sono attese almeno 200mila persone intorno a piazza San Pietro. Per evitare l’eccessiva congestione dell’area, saranno disposti maxi schermi in piazza Santa Maria Maggiore e in piazza dell’Esquilino, ma anche lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. I pochi fedeli che riusciranno a guadagnarsi l’accesso nella piazza dovranno attraversare i metal detector già disposti nei varchi.

Il tragitto da San Pietro a Santa Maria Maggiore: 6 chilometri attraverso i luoghi simbolo di Roma

Al termine delle esequie, il corpo di Papa Francesco sarà trasferito dalla piazza a Santa Maria Maggiore, dove il pontefice ha chiesto di essere sepolto solo con l’iscrizione «Franciscus». Un viaggio di 6 chilometri che deve essere ancora definito, in primis per questioni di sicurezza pubblica. L’ipotesi principale al momento prevede il passaggio del feretro per tutti i luoghi più simbolici della città di Roma: corso Vittorio, piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo fino alla basilica. Le attività di presidio da parte delle forze dell’ordine sono rese più complicate dal fatto che, meno di 24 ore prima, le strade della capitale saranno teatro di manifestazioni per il Giorno della Liberazione. E nelle stesse ore i grandi leader della terra atterreranno a Roma per le esequie di sabato 26 aprile. Sorvegliato speciale il quartiere Parioli dove, nella dimora dell’ambasciatore americano a Villa Taverna, dormirà Trump con la delegazione americana.