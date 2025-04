«Francesco è l’antipapa», Pappalardo rimosso dall’incarico di dirigente del Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna

Dopo le frasi shock su Bergoglio postate sui social, via Arenula aveva attivato verifiche. Oggi - giovedì, 24 aprile - la rimozione

È stato rimosso dall’incarico di dirigente ad interim del Centro per la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna e Marche (diramazione del ministero della Giustizia), Antonio Pappalardo, dopo le sue frasi shock contro Papa Francesco. Martedì scorso il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, aveva disposto «un’indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al dirigente». Indagine che ha portato oggi – giovedì 24 aprile – alla sua rimozione. Sul suo canale Telegram “Logos e Libertas” – scriveva Repubblica, la prima testata ad accorgersi dell’accaduto – Pappalardo aveva reagito alla scomparsa di Bergoglio con queste parole: «Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa». Niente di nuovo o particolarmente grave, se si trattasse di un semplice hater dei social. Il problema è che a scrivere il messaggio era il direttore della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche, diretta emanazione del ministero della Giustizia, responsabile nella sola Bologna dei servizi sociali, del carcere del Pratello, del centro di prima accoglienza e della comunità per minori.