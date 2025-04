Zelensky a Roma per i funerali del Papa. Potrebbe incontrare Donald Trump

Il presidente dell'Ucraina accompagnato dalla moglie. Il contropiano di Kiev per la pace con la Russia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco. Ieri sera Zelensky aveva affermato di «non essere più certo di avere il tempo» di recarsi a Roma ed eventualmente incontrare a margine il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In agenda non è ancora confermato un eventuale bilaterale con il capo della Casa Bianca. «Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia», ha detto il portavoce Sergei Nykyforov.

Nei giorni scorsi l’Ucraina ha preparato un contropiano per la pace alternativo a quello degli Stati Uniti. Il piano di Kiev prevede che non siano messe restrizioni alle dimensioni dell’esercito ucraino, che sia dispiegato un contingente di sicurezza europeo sostenuto dagli Stati Uniti e che i beni russi congelati siano utilizzati per riparare i danni di guerra. Se questi tre punti potrebbero sembrare inaccettabili per il Cremlino, alcune parti del piano ucraino suggeriscono una ricerca di compromesso, sottolinea il Nyt.