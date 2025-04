L’inesistente condanna di Papa Francesco per traffico di minori, stupro e omicidio

Diffusa nel 2014, la narrazione fa leva su una "Corte Internazionale" che non esiste

Circolano dei video dove Papa Francesco viene accusato di essere stato dichiarato colpevole di traffico di minori, stupro e omicidio. Tale condanna sarebbe stata inflitta dal “Corte Internazionale di Giustizia della Common Law di Bruxelles” che, di fatto, non esiste. L’intera narrazione risulta infondata e inventata da un ex pastore canadese.

Ecco una condivisione del reel contenente la falsa notizia:

Il video mostra lo screenshot di un articolo intitolato “Papa Francesco dichiarato colpevole di traffico di minori, stupro e omicidio”. Risulta essere una traduzione della pubblicazione, datata 20 luglio 2014, del sito Beforeitsnews. Ecco l’introduzione della falsa narrazione:

Yesterday defendants Pope Francis Bergoglio, Catholic Jesuit Superior General Adolfo Pachon and Archbishop of Canterbury Justin Welby were found guilty of rape, torture, murder and trafficking of children. Five judges of the International Common Law Court of Justice in Brussels determined that the crimes occurred as recently as 2010. Since last March over 48 eyewitnesses have come forward to testify before this ICLCJ Court about the defendants’ activities as members of the Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult.