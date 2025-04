Il falso video di Papa Francesco che miracolosamente si alza dalla carrozzina e cammina

Il video presenta la firma dell'app utilizzata per la generazione del falso

Circola un video in cui Papa Francesco viene mostrato in carrozzina mentre passeggia all’interno della Basilica di San Pietro. Poco dopo, la clip lo mostrerebbe alzarsi come se nulla fosse, dirigendosi verso un’uscita della Basilica che darebbe direttamente sulla strada. A parte il fatto che un’uscita del genere non esiste, il video è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Nell’alzarsi, il poncho (o la coperta) del Papa diventa una sciarpa attaccata alla sua spalla destra.

L’uscita dove si incamminerebbe non esiste.

In alcuni fotogrammi della clip c’è la firma dell’app di Intelligenza Artificiale usata per la generazione.

Analisi

Il video inizia con quello originale della passeggiata in carrozzina all’interno della Basilica di San Pietro.

Poco dopo, si vede il presunto Papa Francesco che si alza come se niente fosse, dirigendosi verso un’inesistente uscita della Basilica di San Pietro (la pavimentazione è la stessa). Risulta strano che il poncho (o coperta) del Papa diventi improvvisamente una sciarpa attaccata alla spalla destra.

In alcuni fotogrammi compare la scritta PixVerse.ai, il sito di un’applicazione che genera video con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Conclusioni

Il video non dimostra in alcun modo che Papa Francesco finga di stare male o che ci sia un suo sosia che lo interpreta per qualche oscura ragione. La scena di Bergoglio che si alza dalla carrozzina è stata generata dall’AI.

