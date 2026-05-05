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Elisabetta Ferretto scomparsa a New York, l’ex modella italiana denunciò per prima gli abusi di Jeffrey Epstein

05 Maggio 2026 - 14:18 Alba Romano
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La 50enne, originaria del Padovano, è sparita dal 22 aprile. I familiari hanno presentato denuncia alla procura di Rovigo. Ai media americani aveva raccontato di aver subito abusi dal finanziere pedofilo

Dal 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, residente negli Stati Uniti, a New York, dal 2001. Lo riferisce il Mattino di Padova. Fino a pochi giorni prima della scomparsa, i contatti con i parenti erano frequenti, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti improvvisamente. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla procura di Rovigo, competente per i cittadini italiani all’estero, che ha aperto un fascicolo. La segnalazione è stata successivamente trasmessa al ministero degli Esteri, che ha attivato i canali diplomatici con le autorità statunitensi.

Il legame con Jeffrey Epstein

Nel 2019, alcune inchieste giornalistiche – tra cui diversi articoli del New York Post – avevano riportato che Ferretto, che allora si presentava con il cognome Tai, sarebbe stata tra le persone coinvolte, anni prima, nelle vicende legate a Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni e morto nell’agosto 2019. In quell’occasione avrebbe raccontato di essere stata avvicinata dall’imprenditore attraverso ambienti del mondo della moda e di aver subito molestie, riuscendo però a respingerle. All’inizio di aprile era rientrata in Italia per incontrare familiari e amici nel paese d’origine, prima di tornare negli Stati Uniti. Da circa 10 giorni, tuttavia, non si hanno più sue notizie.

Foto copertina: PEXELS / FOLLOWING NYC | New York, Usa

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