Elisabetta Ferretto scomparsa a New York, l’ex modella italiana denunciò per prima gli abusi di Jeffrey Epstein
Dal 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, residente negli Stati Uniti, a New York, dal 2001. Lo riferisce il Mattino di Padova. Fino a pochi giorni prima della scomparsa, i contatti con i parenti erano frequenti, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti improvvisamente. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla procura di Rovigo, competente per i cittadini italiani all’estero, che ha aperto un fascicolo. La segnalazione è stata successivamente trasmessa al ministero degli Esteri, che ha attivato i canali diplomatici con le autorità statunitensi.
Il legame con Jeffrey Epstein
Nel 2019, alcune inchieste giornalistiche – tra cui diversi articoli del New York Post – avevano riportato che Ferretto, che allora si presentava con il cognome Tai, sarebbe stata tra le persone coinvolte, anni prima, nelle vicende legate a Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni e morto nell’agosto 2019. In quell’occasione avrebbe raccontato di essere stata avvicinata dall’imprenditore attraverso ambienti del mondo della moda e di aver subito molestie, riuscendo però a respingerle. All’inizio di aprile era rientrata in Italia per incontrare familiari e amici nel paese d’origine, prima di tornare negli Stati Uniti. Da circa 10 giorni, tuttavia, non si hanno più sue notizie.
Foto copertina: PEXELS / FOLLOWING NYC | New York, Usa