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L’orrore del Zorro Ranch di Epstein. «Diversi giovanissimi drogati e violentati»

28 Aprile 2026 - 11:27 Alba Romano
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zorro ranch
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La denuncia della deputata democratica Melanie Stansbury in un'intervista a '60 Minute Australia' e i racconti di alcune vittime. «Vivevo come un topo in trappola»

Non ci sarebbe solo ragazze ma anche giovani ragazzi tra le vittime nel ranch Zorro di Jeffrey Epstein, in New Mexico. Giovanissimi drogati e violentati. Le accuse, riporta il New York Post, sono contenute in un nuovo rapporto che descrive dettagli raccappriccianti, dall’omicidio al rapimento di neonati sottratti alle mamme dentro il ranch degli “orrori”. «Un uomo ha raccontato di aver incontrato Epstein e di essere stato portato al ranch e drogato. Ha descritto nel dettaglio una scena con diverse ragazze stuprate davanti ai suoi occhi», ha raccontato la deputata democratica Melanie Stansbury in un’intervista a ‘60 Minute Australia‘ citata dal New York Post. Non viene chiarito come la deputata Stansbury abbia ottenuto tali informazioni ma sull’area è in corso un’indagine dopo una denuncia anonima del 2019, secondo cui Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell avrebbero strangolato a morte alcune donne durante rapporti sessuali violenti. «Quella segnalazione specifica (su giovani uomini) corrispondeva allo schema di altri abusi, nonché di trasporto e traffico di donne», ha dichiarato Stansbury. «Ci sono sicuramente centinaia di denunce di donne che hanno vissuto esperienze davvero terribili», ha aggiunto. «Quindi penso che ci stiamo impegnando davvero per arrivare al fondo della verità su ciò che è accaduto nel New Mexico e in quella proprietà».

L’orrore di Zorro Ranch

Una delle accusatrici di Epstein, Chauntae Davies — che è stata fotografata mentre faceva un massaggio alle spalle all’ex presidente Bill Clinton — ha raccontato a “60 Minutes” di aver trascorso innumerevoli ore sentendosi “come un topo in trappola” allo Zorro Ranch. «Passavo molto tempo nella mia stanza come un topo in trappola, aspettando che bussassero alla porta e che qualcuno dicesse: “Jeffrey è pronto per il massaggio”», ha raccontato al programma tv. «Uno stupro vero e proprio, uno stupro sessuale forzato», ha detto. Davies ha anche raccontato storie di ragazze che si svegliavano allo Zorro Ranch con medici che le guardavano lascivamente dopo aver subito procedure mediche sconosciute. E infine di un bambino nato nel ranch, che Ghislaine avrebbe preso. «Ricordo di aver sentito per caso conversazioni sulla creazione del bambino perfetto da un patrimonio genetico perfetto».

L’inchiesta

Trovare la verità su Zorro Ranch è però difficile. L’area non è mai stata perquisita completamente. A 60 Minutes Australia la deputata democratica ha dichiarato di voler trasformare «i fascicoli su Epstein in processi contro Epstein». Il Dipartimento di Giustizia del New Mexico ha aperto un’inchiesta sull’area nel 2026, in base a quello che è emerso nei documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense. Tra queste, spicca il sospetto che Epstein abbia ordinato la sepoltura dei corpi di due ragazze straniere nei pressi del ranch, una struttura da 2.500 metri quadrati, con una pista d’atterraggio privata, un hangar e diverse altre strutture abitative.

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