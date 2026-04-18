Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ESTERIDonald TrumpEpstein filesInchiesteJeffrey EpsteinMelania TrumpRaiReportSigfrido RanucciUSA

Paolo Zampolli, l’inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein. Cosa c’è nel servizio?

18 Aprile 2026 - 23:27 Alba Romano
embed
trump zampolli
trump zampolli
Lo rende noto Sigfrido Ranucci su Facebook: «Manderemo in onda il servizio, quello che dice, e come lo dice, è di interesse pubblico»

Paolo Zampolli ha diffidato la trasmissione Report dal mandare in onda la sua intervista sul caso Epstein, in programma domani, domenica 19 aprile. A renderlo noto è stato Sigfrido Ranucci su Facebook: «L’inviato speciale di Trump ci ha diffidati dal mandare in onda il servizio su Epstein e Melania Trump che lo riguarda», scrive Ranucci. Ma cosa contiene l’inchiesta? Secondo le anticipazioni del programma, i giornalisti della tramissione Rai hanno raccolto in Brasile la testimonianza esclusiva di Amanda Ungaro, ex compagna di Zampolli, che avrebbe parlato per la prima volta dei presunti legami tra l’imprenditore italiano, il presidente degli Stati Uniti, la First Lady e il finanziere pedofilo.

Il rapporto tra Melania e Zampolli

Ungaro sostiene che il ruolo di Zampolli sia diverso da quello ufficiale: «Il suo rapporto con Trump passa attraverso Melania», afferma l’ex modella, che dopo il divorzio è stata espulsa dagli Stati Uniti dall’Ice. Accuse respinte dall’imprenditore, che le definisce una «vendetta personale». Secondo il racconto della donna, Zampolli si sarebbe a lungo presentato come il “cupido” della coppia presidenziale, sostenendo di aver fatto incontrare Melania e Trump. «Ne documenti del Dipartimento di Giustizia emergerebbe una versione diversa, secondo cui sarebbe stato Epstein a presentarli», accusa. Sempre secondo Ungaro, tra Melania e l’imprenditore esisterebbe un accordo per garantirsi il suo silenzio: «C’è un patto tra loro, ne sono certa al cento per cento – sostiene la donna -. Ha paura che lui possa rivelare cose compromettenti».

Report manderà in onda l’inchiesta

Nel post, Ranucci riferisce che il legale di Zampolli sostiene l’irrilevanza della presenza del nome del suo assistito nei cosiddetti Epstein files e definisce infondate le dichiarazioni di Ungaro, aggiungendo che il passaggio sulle «donne brasiliane» – tra cui «Avete sentito che le donne brasiliane fanno i casini a tutti?» e altri insulti – sarebbe stato pronunciato «off the record». «Zampolli compare negli Epstein files decine di volte e per sua stessa ammissione ha avuto a che fare con Epstein. Ci ha ricevuti a casa sua dopo essere stato informato per iscritto dei temi dell’intervista – prosegue Ranucci -. Ha risposto per più di un’ora alle nostre domande e addirittura, rispetto al passaggio a margine dell’intervista in cui parla delle “donne brasiliane”, la telecamera è stata riaccesa dopo una sua esplicita richiesta. Zampolli non è un privato cittadino, è l’inviato del Presidente degli Stati Uniti per le partnership globali, e quello che dice, e come lo dice, è di interesse pubblico». Per tutti questi motivi, Report «mandarà in onda il servizio», conclude il giornalista.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Netanyahu scioccato dal post di Trump sul divieto di bombardare il Libano». Hormuz riaperto, l’Iran smentisce l’accordo sul nucleare – La diretta

2.

Il politico che uccide la moglie e si suicida

3.

Hormuz riaperto, ora l’Europa prepara la missione militare. Meloni: «Navi italiane? Solo col sì del Parlamento». Ma Trump gela gli alleati – I video

4.

L’economia russa verso il «crollo a due cifre»: l’allarme dell’accademico Nigmatulin (che evita di citare Putin e l’Ucraina)

5.

New York verso le tasse sulle seconde case di lusso. Trump: «È tutto sbagliato»

leggi anche
melania trump donald trump paolo zampolli amanda ungaro epstein files
ESTERI

«Melania ha un patto con Zampolli perché teme che lui parli»: le rivelazioni di Amanda Ungaro a Report sull’ombra di Epstein. Ma lui smentisce

Di Cecilia Dardana
Mark Zuckerberg stop programmi inclusione meta
ATTUALITÀ

Report accusa Meta di interferenze nelle elezioni del 2022: «Così ha profilato gli utenti». La replica dell’azienda

Di Alba Romano
ranucci karaoke venditti
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci canta “Roma Roma” e la dedica allo juventino Giletti – Il video

Di Ugo Milano
matteo renzi
POLITICA

La commissione anti fake news (e anti Report) è pronta. Il pressing di Renzi e l’ok di maggioranza e Pd

Di Asia Buconi
sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

Ranucci e i precari di Report «deportati nelle sedi regionali Rai». La strigliata dei sindacati: «Porti rispetto, i Tgr non sono lager»

Di Ugo Milano