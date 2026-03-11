Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Ranucci canta “Roma Roma” e la dedica allo juventino Giletti – Il video

11 Marzo 2026 - 15:19 Ugo Milano
embed
Il conduttore è stato intercettato dal karaoke di Dejan Cetnikovic

Sigfrido Ranucci canta Roma Roma di Antonello Venditti e poi spiega: «A me piaceva mister Zeman e come secondo allenatore mi piaceva Spalletti, anche se a livello di comunicazionemi ha sempre incantato era Liedholm perché era bravo con la sua ironia nel disinnescare le polemiche nell’ambiente romanista di solito molto complicato». Intercettato dal karaoke reporter Dejan Cetnikovic, il conduttore di Report ha intonato l’inno della sua squadra del cuore e lo ha poi dedicato al collega Massimo Giletti. conduttore de Lo Stato delle cose: «La dedico a Giletti e gli auguro di perdere tutte le partite con la Roma, lui fa parte della lobby degli juventini». Il riferimento sottile è all’accusa che Giletti aveva fatto alcune settimane fa a Ranucci a proposito della lobby gay. Accuse a cui Ranucci aveva risposto parlando di invidie legate agli ascolti.

