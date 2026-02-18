Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Il giallo di Sigfrido Ranucci in procura a Milano

18 Febbraio 2026 - 07:32
Il conduttore di Report avrebbe incontrato il pm Fusco

Sigfrido Ranucci non è indagato a Milano. Lo precisa oggi Il Giornale dando però conto di un viaggio del conduttore di Report in procura. Destinazione: quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano, uffici della Procura della Repubblica. La stanza di Eugenio Fusco, pubblico ministero, a capo del dipartimento che si occupa di reati informatici. Il pm, insieme alla collega Paola Biondolillo, indaga sull’archivio di Gian Gaetano Bellavia. Consulente di tanti pm milanesi e anche di Report.

Niente interrogatorio

Si sparge la voce che Ranucci sia a Milano per essere interrogato. Subito smentita però. Secondo fonti della Procura si è trattato di un incontro informale, un saluto o poco più, tra un magistrato e un giornalista che si conoscono da tempo. Bellavia è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di trattamento illecito di dati. Una conferma indiretta dell’esistenza di una banca dati accumulata con il materiale ottenuto dai magistrati. Ranucci aveva quasi festeggiato la notizia dell’incriminazione di Bellavia, presentandola come una sorta di assoluzione e spiegando che il reato ipotizzato dalla Procura smentiva l’esistenza di una «fabbrica di dossier».

L’accusa

In realtà l’accusa punisce la creazione e l’utilizzo di dati riservati «al fine di trarre per sé o per altri profitto». Anche Bellavia nelle settimane cruciali della vicenda ha effettuato una serie di visite in Procura. Visite informali, ma non per un caffè o un saluto. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, avrebbe bussato alla porta di una serie di magistrati con cui intratteneva rapporti professionali per chiedere conto della indagine sulla sua ex collaboratrice Valentina Varisco, da lui denunciata per sottrazione di dati.

