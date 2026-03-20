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Il caso dell’amico di Trump che «ha fatto espellere l’ex fidanzata», l’inchiesta su Paolo Zampolli del New York Times: la chiamata all’Ice e la battaglia sul figlio

20 Marzo 2026 - 23:11 Giulia Norvegno
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paolo zampolli donald trump melania trump
paolo zampolli donald trump melania trump
La donna originaria del Brasile sarebbe stata denunciata dal consigliere di Trump, perché viveva negli Stati Uniti illegalmente. La chiamata mentre i due erano nel pieno dello scontro sull'affido del figlio

È finito al centro di un’inchiesta del New York Times su un presunto abuso di potere Paolo Zampolli, l’ex agente di modelle noto per aver presentato Melania a Donald Trump, oggi inviato speciale del presidente con particolari deleghe anche per l’Italia. Secondo il quotidiano americano, Zampolli a giugno 2025 ha contattato un alto funzionario dell’Ice per segnalare che la sua ex compagna brasiliana, Amanda Ungaro, si trovava negli Stati Uniti illegalmente. La donna era stata arrestata in un carcere di Miami con l’accusa di frode sul luogo di lavoro, e i due erano nel pieno di una battaglia legale per la custodia del figlio adolescente.

Come è intervenuto il funzionario dell’Ice sul caso Ungaro

Il funzionario dell’Ice contattato da Zampolli, David Venturella, avrebbe telefonato direttamente all’ufficio dell’agenzia a Miami chiedendo che gli agenti prelevassero Ungaro dal carcere prima che potesse essere rilasciata su cauzione. Durante la chiamata, riporta sempre il New York Times, Venturella avrebbe fatto presente che il caso era rilevante per una persona vicina alla Casa Bianca. La donna è stata presa in custodia dall’Ice e successivamente espulsa.

Le versioni di Zampolli e del dipartimento per la Sicurezza Interna

Zampolli ha negato di aver chiesto all’Ice di trattenere la ex o di aver sollecitato favori, sostenendo di essersi limitato a chiedere chiarimenti sulla situazione della donna. Il dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato che Ungaro è stata trattenuta ed espulsa perché in possesso di un visto scaduto da tempo e accusata di frode. Un esito che, secondo la ricostruzione raccolta dal Nyt, si sarebbe probabilmente verificato anche senza l’intervento di Zampolli.

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