Perché Melania Trump ha fatto il video su Epstein: le minacce di Amanda Ungaro e il link con Zampolli

«Non ho paura di voi. Siete voi a doverne avere di me. So chi siete e cosa avete fatto. Andrò fino in fondo: abbatterò il vostro sistema corrotto, fosse l'ultima cosa che faccio al mondo»

Il video di Melania Trump in cui la first lady si discolpa preventivamente nel caso Epstein è collegato ad Amanda Ungaro. Ovvero all’ex modella brasiliana sposata e divorziata con Paolo Zampolli e poi deportata dall’Ice fuori dagli Stati Uniti. Ungaro è andata all’attacco su X. Minacciando lei e il presidente: «Non ho paura di voi. Siete voi a doverne avere di me. So chi siete e cosa avete fatto. Andrò fino in fondo: abbatterò il vostro sistema corrotto, fosse l’ultima cosa che faccio al mondo».

Amanda Ungaro, Paolo Zampolli e Jeffrey Epstein

Il nome di Zampolli compare latamente negli Epstein Files. Mentre lui si è vantato di aver scoperto Melania Knauss e averla presentata a Donald. Anche Amanda Ungaro, ricorda oggi Repubblica, è arrivata in America grazie a un manager di modelle — Jean-Luc Brunel, lo stretto collaboratore di Epstein suicidatosi in carcere — volando appena 17enne proprio sul famigerato “Lolita Express”, come i piloti avevano soprannominato l’aereo privato di Epstein. Poi è diventata la compagna di Zampolli ed era presente all’insediamento di Trump nel 2017 al tavolo con Melania.

Le minacce di Ungaro

La Casa Bianca l’ha descritta come cinica e calcolatrice, mentre i suoi sostenitori fanno notare che si sta battendo per l’affido del figlio. «Sono rimasta in silenzio per anni e per questo la gente mi giudica. Mi chiedono: perché parli adesso? Perché quell’uomo non mi lasciava vivere in pace! Ci ho provato. Ho lasciato la relazione senza niente, ho lasciato mio figlio in collegio e sono andata a lavorare», ha detto al giornale spagnolo El Pais. «Non gli è bastato distruggermi durante i vent’anni della nostra relazione: ha voluto distruggermi di nuovo quando ho iniziato una nuova vita. Ora è guerra. E vedremo chi vincerà».