Caso Epstein, Melania si arrabbia e fa una dichiarazione inaspettata alla Casa Bianca – Il video

Non era mai successo finora. «Le bugie che mi collegano a lui devono finire», dichiara la First Lady

All’improvvisa appare lei, in modo del tutto inaspettato, con scarso preavviso alla stampa presente alla Casa Bianca. Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione pubblica per negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein. «Le bugie e le insinuazioni che mi collegano a lui devono finire», ha detto la first lady, negando qualsiasi coinvolgimento o conoscenza con i crimini dell’ex finanziere e minacciando azioni legali al riguardo. La moglie del presidente Trump ha ribadito di non avere mai avuto rapporti con il finanziere pedofilo e la sua ex fidanzata e complice Ghislaine Maxwell. Inoltre, la first lady ha negato che sia stato lui a presentarla a Donald Trump. Infine ha chiesto al Congresso di «concedere un’udienza pubblica alle vittime» del finanziere.

«Ho conosciuto Donald da sola nel 1998»

Melania conobbe Donald nel 1998 a un party a New York. E non grazie a Epstein. Questo lei lo ha ribadito, per l’ennesima volta, dopo alcuni precedenti. Uno di questi, il più grosso, è una causa per diffamazione da 1 miliardo di dollari, minacciata, contro il giornalista Michael Wolff reo di aver dichiarato che il finanziere avesse introdotto la modella al futuro presidente Trump. La first lady in quell’occasione si irritò talmente tanto che alcune riviste che riportarono la dichiarazione di Wolff ritrattarono il concetto. E lo fece anche il giornalista stesso, spiegando di esser stato travisato.

«Non sono mai stata sull’aereo di Epstein e non ho mai visitato la sua isola privata»

Epstein è morto in custodia federale nel 2019 in attesa del processo per accuse di traffico sessuale anche su minori, ma lo scandalo ha ripetutamente messo in ombra la seconda presidenza di Trump. Nell’ultimo anno il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche ingenti tranche di fascicoli relativi a Epstein. «Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato», ha ribadito oggi la moglie del presidente Usa. «Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein», ha ribadito.