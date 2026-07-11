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La vendetta di Trump contro il New York Times: i giornalisti che hanno criticato il nuovo Air Force One dovranno comparire in tribunale

11 Luglio 2026 - 15:51 Bruno Gaetani
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Il quotidiano denuncia un attacco contro la libertà di stampa: «L'arrivo di agenti federali alla porta dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano»
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Sale di livello lo scontro tra Donald Trump e la stampa americana. Nelle scorse ore, l’amministrazione Usa ha emesso una serie di mandati di comparizione in tribunale contro diversi giornalisti del New York Times. La loro colpa? Aver pubblicato nei giorni scorsi alcuni articoli su presunti problemi di sicurezza del nuovo Air Force One, l’aereo presidenziale donato dal Qatar al presidente Trump. Secondo quanto denunciato dal primo quotidiano americano per diffusione, i mandati mirano a costringere i giornalisti a testimoniare il prossimo 15 luglio davanti a un gran giurì federale a Manhattan.

La consegna dei mandati di comparizione

In alcuni casi, i mandati di comparizione sono stati consegnati da agenti federali, che si sono presentati di persona a casa dei giornalisti. Le citazioni contengono pochi dettagli e chiedono solo ai giornalisti di testimoniare «in merito a una presunta violazione della legge penale federale». I documenti portano la firma di Jay Clayton, procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, recentemente nominato da Trump come direttore dell’intelligence nazionale.

La denuncia del New York Times: «Un atto sfacciato e intimidatorio»

«L’arrivo di agenti federali alla porta dei giornalisti dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa protegge», denuncia David McCraw, responsabile legale della redazione del Times. «I nostri giornalisti – continua McCraw – riportano i fatti e promuovono il diritto del pubblico americano di sapere come opera il proprio governo e come vengono utilizzati i soldi dei contribuenti. Questo atto sfacciato non dovrebbe essere considerato altro che un tentativo di impedire al pubblico di sapere cosa sta succedendo nel proprio Paese, intimidendo i giornalisti e impedendo loro di svolgere il proprio lavoro».

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I presunti problemi di sicurezza del nuovo Air Force One

Tra i giornalisti del New York Times che hanno ricevuto le citazioni figurano Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ed Eric Schmitt, che mercoledì avevano riportato la notizia della partenza di Trump dalla Turchia a bordo del vecchio Air Force One, e non di quello nuovo donato dal Qatar, per motivi di sicurezza, su suggerimento dei servizi segreti. Giovedì, il New York Times ha riportato che il nuovo Air Force One, un Boeing 747-8 donato dal Qatar, era privo di alcune delle caratteristiche di sicurezza avanzate dei modelli precedenti, tra cui la capacità di difesa antimissile. Entrambi gli articoli citavano fonti anonime.

Foto copertina: EPA/Martial Trezzini

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