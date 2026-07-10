«Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump», l’alert israeliano agli Usa. Navi ferme a Hormuz, sepolto Khamenei dopo 6 giorni di funerali – La diretta
Gli ultimi due giorni di scontri incrociati tra Iran e Stati Uniti sono ripresi nel Golfo, portando alla paralisi il traffico navale nello stretto di Hormuz. Sempre più a rischio i negoziati di pace tra Usa e Iran, ma secondo quanto riferito alla Cnn da un funzionario americano i colloqui tecnici sul dossier nucleare proseguono comunque. «Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono, l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare», ha detto la fonte, precisando che il memorandum d’intesa resta «basato sui risultati» e che le azioni di Teheran «rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile». Netto anche il giudizio sugli attacchi alle imbarcazioni civili, definiti dal funzionario «atti di terrorismo».
In Iran si sono conclusi dopo sei giorni i funerali dell’ex leader supremo Ali Khamenei, sepolto al termine di una cerimonia che, secondo l’agenzia Fars News ripresa da Sky News Uk, sarebbe stata «il funerale più grande della storia mondiale», con oltre 40 milioni di partecipanti secondo le prime stime e un breve passaggio anche in territorio iracheno. Il Wall Street Journal scrive intanto che Israele avrebbe condiviso con Washington nuove informazioni di intelligence su un piano iraniano per uccidere Donald Trump, la notizia arriva un giorno dopo il rientro del presidente da Ankara con un cambio aereo per motivi di sicurezza e dopo un colloquio con Netanyahu per mantenere il coordinamento tra i due Paesi. Parlando con i giornalisti in Turchia, Trump aveva già alluso alle minacce nei suoi confronti: «Sono il primo della lista, finora immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
Cnn: «Usa ancora impegnati nei colloqui con l'Iran»
Gli Stati Uniti e l’Iran continuano a portare avanti negoziati tecnici sulle questioni nucleari nell’ottica di una soluzione diplomatica. Lo ha dichiarato un funzionario americano alla Cnn nonostante la ripresa di attacchi reciproci. «Gli Stati Uniti restano impegnati a trovare una soluzione e i colloqui tecnici proseguono. L’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare», ha affermato. Il memorandum d’intesa, ha aggiunto il funzionario, è «basato sui risultati» e le azioni dell’Iran «rappresentano un mancato raggiungimento degli obiettivi a un livello inaccettabile. Gli attacchi dell’Iran contro navi innocenti sono atti di terrorismo», ha aggiunto il funzionario.
Wsj: «L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump»
Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell’IraN per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. «Sono il primo della lista», ha detto. «Finora, immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente Usa è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati ieri e hanno concordato di mantenere il “coordinamento tra i due Paesi”. Il Wall Street Journal non precisa se le informazioni di intelligence sulle minacce a Trump siano state discusse durante il colloqui tra i due leader.
Media Iran: «Sepolto Khamenei dopo sei giorni di funerali»
I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto. Lo scrive Sky News Uk. Secondo le prime stime, l’agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del “funerale più grande della storia mondiale”. Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.