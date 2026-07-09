Madre dorme al volante della Tesla a 100 km/h con due figli a bordo: il video shock in autostrada e gli occhiali da sole per beffare i controlli
Lo shock dell’automobilista: «Orribile»
Nelle immagini la conducente appare con gli occhi coperti dagli occhiali da sole e lontani dalla strada, mentre le mani non sembrano essere sul volante. Anche i due bambini presenti nell’auto sembrano dormire. L’automobilista che ha filmato la scena ha poi pubblicato il video su Facebook. «È assolutamente INCREDIBILE quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile, ma dove sta andando a finire questo mondo?».
L’autopilot di Tesla
La segnalazione ha riacceso il dibattito sui rischi legati all’uso improprio dell’Autopilot di Tesla, il sistema di assistenza alla guida più diffuso tra le auto private dotate di tecnologie avanzate. La British Columbia, in particolare, ha adottato una linea molto rigida. Con il Motor Vehicle Act del 2024 ha vietato l’affidamento completo ai veicoli automatizzati di livello 3, 4 e 5. Se confermato, il comportamento della conducente potrebbe quindi configurare una violazione delle norme locali, con possibili conseguenze aggravate dalla presenza dei due minori.
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Come ha fatto ad aggirare i sistemi di controllo Tesla
A rendere il caso ancora più delicato è il fatto che i sistemi Tesla prevedono diversi controlli per evitare distrazioni del conducente. Come riportato dalla Cbc, l’attivazione della guida automatica comporta avvisi che richiamano l’automobilista a mantenere l’attenzione sulla strada; inoltre una telecamera interna monitora lo sguardo e può chiedere di riprendere il controllo del volante in caso di distrazione. Nel caso specifico, però, gli occhiali da sole indossati dalla donna potrebbero aver impedito al sistema di rilevare correttamente la posizione degli occhi, mentre un dispositivo applicato al volante potrebbe aver simulato la presenza delle mani per aggirare i controlli.