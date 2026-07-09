Milano, si lancia dal Duomo con un paracadute: la fuga e l’inseguimento della polizia. Chi è il 32enne con la bandiera della Palestina – Il video
Un uomo di 32 anni si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano con un salto in paracadute, regalando una scena spettacolare con la facciata della cattedrale e una piazza ancora quasi deserta come sfondo. Le immagini dell’impresa, diffuse online, mostrano l’apertura della vela, caratterizzata dai colori della Palestina, verde, bianco e rosso su fondo nero, poco prima dell’atterraggio in mezzo a piazza Duomo. Dopo aver recuperato il paracadute e aver tentato di scappare in direzione del Museo del Novecento, l’uomo è stato inseguito e fermato da una volante della polizia.
Chi è il 32enne che si è lanciato dal Duomo
Si tratta di un ragazzo italiano di 32 anni, identificato dagli agenti. La sua posizione è ora al vaglio e l’episodio potrebbe portare a una denuncia. L’uomo è un base jumper. Gli accertamenti dovranno chiarire come sia riuscito ad accedere alle guglie della cattedrale e le eventuali responsabilità legate alla violazione delle misure di sicurezza.
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Il maxi sistema di sorveglianza al Duomo
Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando alle verifiche. Sul monumento è attivo un articolato sistema di sorveglianza, con sette telecamere già presenti alle quali nel tempo sono state aggiunte altre 22 dotate di sistemi di intelligenza artificiale anti-intrusione e, in alcuni casi, sensori termici. Dal luglio 2024 è stata anche istituita una ronda notturna della vigilanza privata dopo alcune precedenti scalate finite sui social.