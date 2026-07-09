Milano, si lancia dal Duomo con un paracadute: la fuga e l’inseguimento della polizia. Chi è il 32enne con la bandiera della Palestina – Il video

L'uomo è un base jumper. Gli accertamenti dovranno chiarire come sia riuscito ad accedere alle guglie della cattedrale e le eventuali responsabilità legate alla violazione delle misure di sicurezza

Un uomo di 32 anni si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano con un salto in paracadute, regalando una scena spettacolare con la facciata della cattedrale e una piazza ancora quasi deserta come sfondo. Le immagini dell’impresa, diffuse online, mostrano l’apertura della vela, caratterizzata dai colori della Palestina, verde, bianco e rosso su fondo nero, poco prima dell’atterraggio in mezzo a piazza Duomo. Dopo aver recuperato il paracadute e aver tentato di scappare in direzione del Museo del Novecento, l’uomo è stato inseguito e fermato da una volante della polizia.

Chi è il 32enne che si è lanciato dal Duomo

Si tratta di un ragazzo italiano di 32 anni, identificato dagli agenti. La sua posizione è ora al vaglio e l’episodio potrebbe portare a una denuncia. L’uomo è un base jumper. Gli accertamenti dovranno chiarire come sia riuscito ad accedere alle guglie della cattedrale e le eventuali responsabilità legate alla violazione delle misure di sicurezza.

Il maxi sistema di sorveglianza al Duomo

Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando alle verifiche. Sul monumento è attivo un articolato sistema di sorveglianza, con sette telecamere già presenti alle quali nel tempo sono state aggiunte altre 22 dotate di sistemi di intelligenza artificiale anti-intrusione e, in alcuni casi, sensori termici. Dal luglio 2024 è stata anche istituita una ronda notturna della vigilanza privata dopo alcune precedenti scalate finite sui social.