«Cosa guardi? Sono uomo e musulmano», e sfregia ragazza alla metro di Milano: arrestato
Una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata della metropolitana Duomo. Per l’aggressione la polizia locale ha arrestato un uomo di 27 anni, originario dell’Algeria, in flagranza di reato. Il 27enne, secondo le prime informazioni, risulta irregolare sul territorio italiano. L’ipotesi di reato è di sfregio permanente al viso. La procura, nelle indagini degli investigatori della Locale, potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell’odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa.
L’aggressione
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori finora, poco prima dell’attacco l’uomo avrebbe rivolto alla giovane, anche lei di origini marocchine ma regolarmente presente in Italia, la frase «Che cos’hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». Subito dopo sarebbe scattata l’aggressione che le ha provocato ferite al volto.
I soccorsi
La 23enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione.
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