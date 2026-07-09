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Dà uno schiaffo alla figlia che vuole uscire in scooter col fidanzato: padre indagato per maltrattamenti e lesioni

09 Luglio 2026 - 15:18 Olga Colombano
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È successo in Salento lo scorso aprile dopo una litigata in famiglia. Ora la procura deve decidere se archiviare il procedimento o andare a processo
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Un padre dà uno schiaffo a sua figlia 16enne e ora è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Tutto sarebbe partito da una litigata tra i due, dopo il divieto del padre di lasciar uscire la figlia in scooter con il fidanzato. La litigata sarebbe culminata con uno schiaffo, che ha obbligato la figlia ad andare in ospedale. Come racconta Repubblica, il caso è stato segnalato dai medici del pronto soccorso alla polizia che ora sta indagando per capire se ci fossero stati già altri episodi di violenze tra i due.

L’accaduto

È successo lo scorso aprile in Salento ed ora sono aperte le indagini per sapere se il padre, un 46enne residente vicino a Lecco, abbia già in passato maltrattato e ferito la figlia. Secondo Repubblica, fonti vicino al genitore dichiarano che l’uomo è un grande lavoratore e sempre molto attento all’educazione della figlia. La sua unica colpa, secondo i testimoni, sarebbe di dare troppe attenzioni alla figlia.

In attesa della decisione

Finite le indagini, la procura dovrà decidere se archiviare il procedimento a carico del padre o chiederne, invece, il processo. Per il momento padre e figlia vivono nella stessa casa perché gli inquirenti hanno stabilito che non ci sarebbero elementi così gravi da dover disporre l’allontanamento.

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