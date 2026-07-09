Monopattini, l’inghippo dell’assicurazione: perché la polizza sulla micromobilità da 39 euro non basta per mettersi in regola

Dal 16 luglio per circolare servirà una polizza Rca collegata al contrassegno identificativo del mezzo. Le coperture per la micromobilità restano solo facoltative. Multe fino a 400 euro per chi circola senza assicurazione

Due mesi dopo l’obbligo del targhino, sta per scattare anche l’obbligo di assicurazione: dal 16 luglio chi circola in Italia con un monopattino elettrico dovrà avere anche una vera assicurazione Rca (responsabilità civile autoveicoli). E in questa sigla sta tutto il caos di questi giorni. Perché molte polizze Rc “capofamiglia” coprono anche la micromobilità urbana, e questo ha fatto erroneamente pensare che chi ne avesse sottoscritta una fosse in regola con le nuove norme. Ma così non è: per i monopattini elettrici, dalla prossima settimana, non basterà la polizza sulla micromobilità ma servirà una specifica assicurazione Rca collegata alla targa identificativa del mezzo.

La differenza tra Rc e Rca

L’inghippo sta nel fatto che molte compagnie assicurative offrono polizze specifiche per la micromobilità urbana, che coprono bici, e-bike, hoverboard, segway, monowheel, e monopattini elettrici a uso privato. Sul sito Facile.it, questa polizza viene venduta a un prezzo che parte da 39 euro all’anno. Ma c’è una postilla: «Dal 16 luglio 2026 entra in vigore l’obbligo Rca per i monopattini elettrici. La polizza Multimobility qui mostrata è una polizza Rc e non Rca. Per rispondere all’obbligo serve una polizza Rca specificamente dedicata al mezzo».

La pagina web del sito Facile.it che avvisa che la polizza micromobilità non basta per assolvere all’obbligo assicurativo

Quindi la Rca diventa obbligatoria, e la polizza per la micromobilità resta un’aggiunta facoltativa, utile solo se offre garanzie diverse da quelle obbligatorie, come la tutela legale, gli infortuni del conducente, l’assistenza, il rientro a casa, la copertura per bici o mezzi in sharing, o l’eventuale rimborso di franchigie.

Quanti sono i monopattini in circolazione in Italia

La novità che scatta il 16 luglio vale per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sul territorio nazionale. Ad oggi, secondo i dati del ministero dei Trasporti, i monopattini elettrici “identificati” (cioè in regola con il targhino) sono oltre 133mila. Milano guida nettamente la classifica con 33.316 contrassegni, pari a circa un quarto del totale nazionale. Segue Roma con 27.900. Insieme, le due principali aree metropolitane concentrano quasi il 46% dei contrassegni già distribuiti in Italia: quasi un monopattino identificato su due.

Alle spalle di Milano e Roma si trovano Bari con 5.747 contrassegni, Torino con 4.709, Palermo con 3.701, Verona con 2.634, Bergamo con 2.628, Bologna con 2.261, Napoli con 2.173 e Brescia con 2.110.

Quanto costerà l’assicurazione obbligatoria

Dal 16 luglio, per tutti questi monopattini servirà quindi l’assicurazione Rca. Sui principali portali di comparazione delle assicurazioni, però, non sono ancora disponibili le polizze obbligatorie, e in molti si chiedono quanto saranno costretti a sborsare. Le stime negli ultimi giorni indicano una forchetta ampia, tra 25 e 150 euro l’anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte.

Come per le polizze auto o moto, il costo varierà anche in base alla città, al profilo dell’intestatario, all’eventuale guida libera o limitata, alle clausole di rivalsa e alle garanzie accessorie. Le Faq del Mimit indicano massimali minimi pari a 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni per i danni alle cose, gli stessi minimi previsti dal Codice delle assicurazioni per autoveicoli, moto e ciclomotori. Sempre il ministero invita a verificare bene le condizioni se il monopattino viene usato da più persone della stessa famiglia: alcune polizze potrebbero coprire tutti i conducenti, altre solo l’intestatario.

Cosa rischia chi è senza assicurazione

Chi – dal 16 luglio – sarà trovato senza assicurazione rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Ma la multa è solo la parte meno pesante del problema. Dalla prossima settimana i monopattini elettrici entrano infatti nel sistema dell’Rc Auto obbligatoria: significa che, in caso di incidente provocato da un mezzo non assicurato, il danneggiato potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, come avviene per gli altri veicoli senza copertura. Questo però non mette al riparo il conducente o il proprietario del monopattino: dopo aver risarcito la vittima, il Fondo recupera le somme pagate per gli incidenti causati da veicoli non coperti da assicurazione. Il rischio economico, quindi, non è soltanto pagare una multa, ma dover rispondere personalmente dei danni causati a pedoni, ciclisti, automobilisti o altri utenti della strada.