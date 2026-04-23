Monopattini, l’obbligo di assicurazione Rc slitta a luglio: confermata la scadenza del 16 maggio per mettere la targa

Il governo ha accolto la richiesta delle imprese assicuratrici. Chi non rispetta le nuove norme rischia una multa dai 100 ai 400 euro

Slitta di due mesi l’obbligo per i monopattini elettrici che circolano in Italia di dotarsi di un’assicurazione Rc. Nelle scorse ore, il ministero dei Trasporti e quello delle Imprese hanno accolto la richiesta di Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, che da settimane sottolineava problemi di natura tecnico-amministrativo. L’obbligo assicurativo, inizialmente previsto per il 16 maggio, è stato posticipato al 16 luglio, così da dare tempo alle aziende del settore di organizzarsi in vista della svolta normativa.

La nota dei ministeri

«Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il documento, diffuso in seguito al decreto del 6 marzo 2026, fornisce una serie di chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per la regolarizzazione delle posizioni assicurative», si legge in una nota congiunta del Mit e del Mimit.

Confermato l’obbligo di targa da maggio

Rimane, invece, confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno, ossia la targa. A partire da quel giorno, chi non rispetta questa novità rischia di incappare in una multa che va dai 100 ai 400 euro. Per richiedere il contrassegno, è sufficiente autenticarsi al Portale dell’automobilista autenticandosi con Spid o Cie. Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione automatica tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. La targa costa 8,66 euro, tra costo di produzione, IVA e oneri accessori.

Foto copertina: ANSA/Ciro Fusco