Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀBolzanoGiovaniMonopattiniPoliziaSequestriTrentino-Alto Adige

Merano, la polizia sequestra un monopattino elettrico che arriva a 100 km/h: fermato un minorenne che sfrecciava in centro città

10 Gennaio 2026 - 16:06 Ugo Milano
embed
monopattino
monopattino
Il mezzo era dotato di un motore con una potenza ben oltre i limiti imposti dalla legge

Un ragazzo minorenne è stato fermato dalla polizia mentre sfrecciava ad alta velocità per il centro di Merano, in provincia di Bolzano, con un monopattino elettrico «fuorilegge». Il mezzo, in grado di arrivare fino a 100 chilometri orari, è stato sequestrato. L’episodio, scrive il Corriere dell’Alto Adige, è avvenuto nel pomeriggio del 7 gennaio. Mentre una pattuglia stava percorrendo le vie del centro della città, all’improvviso è sfrecciato un giovane a bordo di un monopattino elettrico di grandi dimensioni.

Il monopattino «fuorilegge»

Gli agenti si sono subito insospettiti e hanno fermato il ragazzo per un controllo. Fin dai primi controlli, si sono accorti che il mezzo aveva caratteristiche ben diverse da quelle ammesse per un monopattino guidato da un minorenne. E in effetti i loro dubbi si sono rivelati fondati: il monopattino era dotato di un motore con 4.000 watt di potenza nominale e poteva raggiungere una velocità superiore a 100 chilometri all’ora. Si tratta di cifre ben lontane dai limiti imposti dal nuovo codice della Strada, che fissa la potenza massima a 500 watt e la velocità massima a 20 km/h. Il monopattino, di conseguenza, è stato sequestrato.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La storia di Daniela Montesi, sottoposta a chemioterapia per anni per un tumore che non c’era

2.

La studentessa esclusa da Medicina: «Non ho passato gli esami ma il semestre filtro così non va»

3.

Neomamma muore in casa a 25 anni. Aveva partorito in ospedale pochi giorni fa

4.

Il Garante per la privacy e lo strano caso del B&B abusivo delle figlie: «Lui vive nello stesso palazzo ma dice di non sapere nulla»

5.

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

leggi anche
incidente bari andria monopattino
ATTUALITÀ

Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino, poi scappa: il ragazzo è gravissimo

Di Alba Romano
firenze monopattini
ATTUALITÀ

«Norme troppo rigide e sosta selvaggia», Firenze è la prima città italiana a dire basta ai monopattini a noleggio

Di Ugo Milano
autobus fiamme roma video monopattino
ATTUALITÀ

Autobus devastato da un incendio a Roma, fiamme partite da un monopattino: «Ecco perché è vietato portarli a bordo» – Il video

Di Ugo Milano
monopattino elettrico regole targa
ECONOMIA & LAVORO

Monopattini elettrici, nuove regole: arriva il targhino obbligatorio. Quanto costa, come richiederlo e le nuove multe

Di Alba Romano