Merano, la polizia sequestra un monopattino elettrico che arriva a 100 km/h: fermato un minorenne che sfrecciava in centro città

Il mezzo era dotato di un motore con una potenza ben oltre i limiti imposti dalla legge

Un ragazzo minorenne è stato fermato dalla polizia mentre sfrecciava ad alta velocità per il centro di Merano, in provincia di Bolzano, con un monopattino elettrico «fuorilegge». Il mezzo, in grado di arrivare fino a 100 chilometri orari, è stato sequestrato. L’episodio, scrive il Corriere dell’Alto Adige, è avvenuto nel pomeriggio del 7 gennaio. Mentre una pattuglia stava percorrendo le vie del centro della città, all’improvviso è sfrecciato un giovane a bordo di un monopattino elettrico di grandi dimensioni.

Il monopattino «fuorilegge»

Gli agenti si sono subito insospettiti e hanno fermato il ragazzo per un controllo. Fin dai primi controlli, si sono accorti che il mezzo aveva caratteristiche ben diverse da quelle ammesse per un monopattino guidato da un minorenne. E in effetti i loro dubbi si sono rivelati fondati: il monopattino era dotato di un motore con 4.000 watt di potenza nominale e poteva raggiungere una velocità superiore a 100 chilometri all’ora. Si tratta di cifre ben lontane dai limiti imposti dal nuovo codice della Strada, che fissa la potenza massima a 500 watt e la velocità massima a 20 km/h. Il monopattino, di conseguenza, è stato sequestrato.