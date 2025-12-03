Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
ATTUALITÀBariBicicletteGiovaniInchiesteIncidentiMonopattiniPuglia

Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino, poi scappa: il ragazzo è gravissimo

03 Dicembre 2025 - 12:21 Alba Romano
embed
incidente bari andria monopattino
incidente bari andria monopattino
È successo in provincia di Bari. Scattate le ricerche per il pirata in fuga

Stava andando a tutta velocità sulla sua bicicletta elettrica quando ha travolto un giovane su un monopattino. Senza sincerarsi delle sue condizioni né prestare soccorso, dopo averlo visto a terra è fuggito dal luogo dell’incidente. È accaduto la sera di martedì 2 dicembre a Corato, in provincia di Bari. Il giovane investito, un 15enne, si trova ora ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Andria.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime informazioni, entrambi stavano percorrendo via Piccarretta nel centro storico della cittadina. L’uomo, in sella alla bici elettrica, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno il giovane, che stava invece procedendo a bordo di un monopattino.

I soccorsi e le condizioni disperate del giovane

Il 15enne, soccorso immediatamente dai presenti, è stato prima trasportato all’ospedale di Corato. Lì, a causa della gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Bonomo di Andria. Sono intanto scattate le indagini per individuare chi fosse alla guida della bicicletta: le forze dell’ordine hanno già iniziato a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutta la zona per ricostruire quanto accaduto. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale

2.

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via». La replica del legale di lei

3.

Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio: negli scatti anche le gemelle Cappa

4.

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco

5.

Qual è la migliore passata di pomodoro che puoi comprare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

leggi anche
firenze monopattini
ATTUALITÀ

«Norme troppo rigide e sosta selvaggia», Firenze è la prima città italiana a dire basta ai monopattini a noleggio

Di Ugo Milano
autobus fiamme roma video monopattino
ATTUALITÀ

Autobus devastato da un incendio a Roma, fiamme partite da un monopattino: «Ecco perché è vietato portarli a bordo» – Il video

Di Ugo Milano
monopattino elettrico regole targa
ECONOMIA & LAVORO

Monopattini elettrici, nuove regole: arriva il targhino obbligatorio. Quanto costa, come richiederlo e le nuove multe

Di Alba Romano
marco cutrona monopattino milano
ATTUALITÀ

Milano, 20enne muore sul monopattino. L’automobilista che l’ha investito positivo all’etilometro

Di Alba Romano
milano 17enne investita binari treno
ATTUALITÀ

Milano, 17enne in monopattino viene investita da un treno mentre attraversa i binari

Di Ugo Milano