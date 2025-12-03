Investe con la bici elettrica un 15enne in monopattino, poi scappa: il ragazzo è gravissimo

È successo in provincia di Bari. Scattate le ricerche per il pirata in fuga

Stava andando a tutta velocità sulla sua bicicletta elettrica quando ha travolto un giovane su un monopattino. Senza sincerarsi delle sue condizioni né prestare soccorso, dopo averlo visto a terra è fuggito dal luogo dell’incidente. È accaduto la sera di martedì 2 dicembre a Corato, in provincia di Bari. Il giovane investito, un 15enne, si trova ora ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Andria.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime informazioni, entrambi stavano percorrendo via Piccarretta nel centro storico della cittadina. L’uomo, in sella alla bici elettrica, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno il giovane, che stava invece procedendo a bordo di un monopattino.

I soccorsi e le condizioni disperate del giovane

Il 15enne, soccorso immediatamente dai presenti, è stato prima trasportato all’ospedale di Corato. Lì, a causa della gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Bonomo di Andria. Sono intanto scattate le indagini per individuare chi fosse alla guida della bicicletta: le forze dell’ordine hanno già iniziato a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutta la zona per ricostruire quanto accaduto.