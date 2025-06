Milano, 20enne muore sul monopattino. L’automobilista che l’ha investito positivo all’etilometro

Si chiamava Marco Cutrona. Verifiche sul casco

Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano a bordo del suo monopattino elettrico. Si è scontrato con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d’Eril, all’angolo con Corso Sempione. È stata un’ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all’ospedale Niguarda dove, pero, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo con il monopattino di sua proprietà proveniva dalla periferia e percorreva corso Sempione in direzione dell’Arco della Pace. A un semaforo lampeggiante è stato urtato da una vettura che procedeva a velocità sostenuta. Per via dell’impatto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto è stato trovato un casco. Il giovane si chiamava Marco Cutrona e viveva a Cinisello. L’automobilista di 51 anni è risultato positivo all’etilometro. Negativo il test sull’assunzione di stupefacenti.