Milano, 17enne in monopattino viene investita da un treno mentre attraversa i binari

L'incidente ieri sera, nella stazione di Greco-Pirelli. Con lei sarebbero stati presenti i genitori

Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale Trenord “25081” proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Secondo quanto si è appreso, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori quando il treno l’ha travolta. Il macchinista non è riuscito a fermare in tempo il convoglio. L’investimento si è verificato alle 22.15.

Le indagini

Sul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia. All’arrivo dei vigili del fuoco la ragazza era già stata affidata alle cure del 118 che ha provveduto al trasferimento al San Gerardo di Monza dove la giovane è poi morta. Sulle cause dell’incidente ora si dovrà fare chiarezza, anche per capire se mai la 17enne fosse stata al telefono o stesse sentendo la musica con le cuffiette.