Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social. L’entusiasmo dei follower: «Grande uomo, non chinava mai il capo»

Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Cosa Nostra morto nel 2017, non è nuovo a uscite del genere. In passato ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per mafia

«Bellissimo, grande uomo», «Grande zio Totò», «Grandissimo uomo che non ha mai chinato il capo». Sono questi alcuni dei commenti spuntati su Facebook sotto una foto di Totò Riina, capomafia e terrorista italiano morto nel 2017. A pubblicare un suo ritratto sui social è Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Cosa Nostra, che non è nuovo a uscite di questo genere sui social. Su Facebook e Instagram, Riina jr ha pubblicato un ritratto del padre, che ha sùbito raccolto decine di commenti positivi ed entusiasti, compresi quelli di chi chiedeva se il quadro fosse in vendita.

L’asta con ritratti del capomafia

Giuseppe Riina, che ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione, vive a Corleone. Nel 2023, il consiglio comunale del paese siciliano gli ha chiesto di andarsene, accusandolo di non aver mai preso le distanze da Cosa Nostra e dal padre Totò. Di tanto in tanto, il terzogenito del capomafia pubblica contenuti con il volto del padre sui social. «Adesso farò un sorta di sondaggio sorteggio tra tutti i miei follower di Fb sia di Instagram, sceglierete voi stessi un ritratto tra tutti quelli che ho ricevuto, e il più votato tra tutti questi lo metterò all’asta e qualcuno di Voi lo potrà avere in casa propria come opera d’arte unica», scrive nell’ultimo post pubblicato sui social.