Arrestata un’altra amante di Matteo Messina Denaro: chi è Floriana Calcagno, l’insegnante che andava nel covo del capomafia

La donna si era presentata in procura poco dopo l'arresto del boss, assicurando di non aver mai saputo la sua vera identità. Gli inquirenti non le hanno mai creduto

Spunta una nuova amante dalle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di Floriana Calcagno, un’insegnante di 40 anni che avrebbe avuto una relazione con il latitante di Cosa Nostra fino a poco prima della sua cattura. La donna è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Agli atti dell’inchiesta sono finite decine di foto, tutte estrapolate da telecamere di videosorveglianza, che ritraggono Calcagno in compagnia del «padrino», che circola tranquillamente in auto indossando un cappello a tesa larga e un foulard rosso.

Il «supporto logistico» alla latitanza di Messina Denaro

Secondo i magistrati, la donna avrebbe assicurato a Matteo Messina Denaro «sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani». Sarebbe proprio lei, insieme ad altri favoreggiatori, ad avergli assicurato, «attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all’altro in modo riservato».

La versione della donna sulla sua relazione con il «padrino»

Floriana Calcagno è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Suo marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino. La donna si presentò spontaneamente in procura il 21 gennaio 2023, appena cinque giorni dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. Agli inquirenti raccontò di aver scoperto solo allora chi fosse l’uomo con cui per mesi aveva avuto una relazione. I due, sempre nel racconto di Calcagno, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara. Ai pm la donna raccontò che in quel periodo viveva una crisi personale e coniugale e di essere andata una sola volta, nell’autunno del 2022, a casa dell’amante.

I filmati delle telecamere e la relazione con i mafiosi

Gli inquirenti non hanno mai creduto alla sua versione dei fatti. E dagli accertamenti sarebbe emerso infatti che il ruolo di Calcagno negli ultimi due anni di latitanza del boss sarebbe stato ben diverso da quanto raccontato dalla donna. L’analisi dei filmati delle telecamere ha permesso alla procura di accertare che gli incontri tra Calcagno e Messina Denaro sono stati molti di più di quelli dichiarati dall’insegnante. Non solo: negli ultimi mesi di latitanza i due si erano visti più del solito, segno che «qualcosa di rilevante doveva essere recapitato al capo mafia». Infine, c’è la questione delle parentele. Il fatto che Calcagno sia nipote e moglie di mafiosi rende poco credibile il fatto che non sapesse la vera identità dell’amante.

Foto copertina: ANSA | Una foto contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare che mostra Mattia Messina Denaro all’ingresso del covo con l’insegnante Floriana Calcagno, 14 aprile 2025