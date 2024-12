Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, Trapani si chiude nell’omertà: zero denunce contro la mafia nel 2024

L'allarme del questore della città: «Non c'è collaborazione dei cittadini»

Regna (ancora) l’omertà. La provincia di Trapani sta per chiudere l’anno con un dato che non passa inosservato: zero denunce per usura o estorsione legate alla mafia. Un risultato che appare in forte contrasto con la realtà del territorio, dove è noto che la criminalità organizzata stia continuando a portare avanti i propri affari. E a niente sembra esser servito l’arresto del boss numero 1 nel Trapanese, quello di Matteo Messina Denaro nel 2022. È quanto ha riferito il questore di Trapani, Giuseppe Peritore, e riportato da la Repubblica. Nessuna vittima di minacce o intimidazioni emerge, nonostante la presenza radicata della criminalità organizzata in tutta la provincia. Da Castelvetrano ad Alcamo, passando per Marsala, Mazara del Vallo e altre località, le operazioni antimafia continuano, ma sempre senza la collaborazione dei cittadini.

I reati denunciati nel 2024

Il 2023 è stato caratterizzato da operazioni importanti, come l’arresto dell’ex senatore Nino Papania, coinvolto in reati legati all’associazione mafiosa e allo scambio elettorale politico-mafioso. Anche la Guardia di Finanza ha effettuato una maxi operazione con sequestri tra Trapani, Marsala e Misiliscemi. Tuttavia, il questore Peritore ribadisce che le attività investigative continuano a essere alimentate solo dall’operato delle forze dell’ordine. Nel frattempo, le statistiche mostrano un incremento nelle denunce per maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali. Questi reati, con 324 denunce nel 2023, hanno visto un aumento di 29 casi rispetto all’anno precedente. In termini di sicurezza generale, però, il 2024 ha visto un abbattimento significativo dei reati, con una riduzione di quasi il 10% rispetto al 2023. In particolare, i furti sono calati di 747 unità, le minacce di 88, la ricettazione di 26, e le estorsioni di 15. Il questore di Trapani, pur riconoscendo questi successi, invita i cittadini a collaborare di più con le forze dell’ordine per contrastare la mafia.