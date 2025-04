Autovelox, il ritorno di Fleximan a Treviso

L'allarme installato non gli ha consentito di portare a termine il vandalismo

Un uomo con un flessibile ha tentato di abbattere un autovelox in via Kennedy nella frazione di Vallà di Riese in provincia di Treviso la notte tra il 24 e il 25 aprile. Ma non ci è riuscito. Perché l’allarme installato dopo il precedente sabotaggio ha fatto scattare la polizia. Costringendolo alla fuga. Il palo è rimasto comunque danneggiato. Mentre i dispositivi omologati o autorizzati sono nel mirino degli avvocati, Fleximan è divnetato un eroe popolare. Mentre proprio quell’autovelox è finito all’interno di un ricorso.

Il giudice di pace

Il giudice di pace ha dato ragione a un automobilista. Mentre la prefettura di Treviso ha respinto 26 richieste di installazione di nuovi apparecchi da parte dei Comuni della Marca. In questi mesi inoltre molti municipi veneti hanno deciso di firmare ordinanze di spegnimento degli autovelox. I sindaci hanno paura di perdere le cause. I carabinieri intanto esaminano i video delle telecamere della zona. Intanto il primo individuato per i danneggiamenti di almeno sette autovelox è Enrico Mantoan, 42 anni, operaio metalmeccanico originario del Padovano ed ex militante di estrema destra legato a Forza Nuova.