Autobus devastato da un incendio a Roma, fiamme partite da un monopattino: «Ecco perché è vietato portarli a bordo» – Il video

L'incidente è avvenuto a Tor Pignattara. Il mezzo, stando al regolamento di Atac, non poteva essere portato a bordo. L’azienda ha già avviato una indagine interna

La scintilla che ha ridotto in cenere un autobus a Roma è partito da un passeggero che sempre più spesso si vede sui mezzi pubblici, un monopattino elettrico. Al momento non risultano feriti tra i passeggeri, ma l’azienda ha avviato un’indagine sull’accaduto. Secondo la policy dell’azienda dei trasporti romani, infatti, non è possibile portare a bordo degli autobus dei mezzi con motore elettrico.

Le fiamme dal monopattino, poi l’incendio del bus

Il mezzo, della linea 557, si è incendiato quando si trovava a piazza Cardinali, a Tor Pignattara. Lì il monopattino elettrico, evidentemente per un malfunzionamento elettronico nel suo motore, ha iniziato a prendere fuoco. Dal mezzo, che essendo a trazione elettrica non potrebbe essere portato a bordo, le fiamme si sono propagate su tutto il mezzo.

Il memo di Atac: «Monopattini non possono salire a bordo»

Le fiamme, sufficientemente forti da danneggiare anche qualche auto parcheggiate nelle vicinanze, sono poi state spente dai vigili del fuoco. L’area è stata delimitata e per qualche ora il traffico è rimasto bloccato. «Atac ricorda che è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana», ha ricordato in una nota l’azienda dei trasporti capitolini. «L’azienda invita i cittadini a segnalare al personale Atac eventuali violazioni di questa normativa, a tutela delle persone e dei veicoli che sono un bene pubblico».