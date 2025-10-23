La manovra affossa i sogni della metro C a Roma. L’allarme dal Campidoglio: «Così la Capitale è colpita»

Vengono sottratti ben 50 milioni nel 2026. Colpita dai tagli anche la linea M4 a Milano e il collegamento fra Afragola e Napoli. Tutte le sforbiciate contro il Mit

C’è un definanziamento in Manovra, che preoccupa non poco le grandi città italiane. In primis Roma, dove vengono sottratti ben 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana. Altri 15 milioni in meno vengono levati ai finanziamenti della linea M4 della metro di Milano. Mentre si levano 15 milioni per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni. I numeri sono messi nero su bianco nelle tabelle allegate alla manovra con l’elenco dei Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture, quello di Matteo Salvini, spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.

Patanè: «Anche meno risorse per i treni? Ma qui abbiamo i contratti già stipulati»

Una mossa, quella di Giorgia Meloni, che sta creando un certo disappunto in Campidoglio. Forte preoccupazione la esprime l’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè, che all’Ansa dichiara: «Impedirebbero di stipulare la convezione con la stazione appaltante Roma metropolitane, per il 2026. Vorrebbe dire colpire la Capitale». «Esprimo inoltre preoccupazione, se fossero confermati, anche per i tagli ai fondi per l’acquisto del materiale rotabile, con contratti già stipulati», conclude Patanè.