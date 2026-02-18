La picchia col martello perché non riesce a sorpassare, la follia per strada contro una 25enne in monopattino: il caso a Bari

All'arrivo della polizia, l'uomo si sarebbe disfatto del martello. Così sarebbe riuscito a evitare l'arresto: il racconto della ragazza nella denuncia in commissariato

Una 25enne è stata aggredita a martellate alla testa da un automobilista di circa 60 anni a Bari, la sera dell’11 febbraio in viale Unità d’Italia. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri con l’assistenza dell’associazione Gens Nova dell’avvocato Antonio La Scala, l’uomo avrebbe iniziato a suonare il clacson pretendendo che la ragazza, in monopattino, e il fidanzato, in bici, si spostassero per lasciarlo passare. La giovane lo ha invitato a calmarsi e la coppia ha proseguito fino a una piazzetta poco distante.

L’aggressione dopo aver parcheggiato

Arrivati nella piazzetta, i due hanno notato l’auto dell’uomo già parcheggiata. Il sessantenne, stando alla ricostruzione della vittima riportata dalla stampa locale, sarebbe sceso dal veicolo impugnando un martello, avvicinandosi alla ragazza e colpendola ripetutamente alla nuca e alla testa. Ci ha inseguiti fino in Viale Unità d’Italia, all’altezza del Caffè Catullo, poi è sceso dal veicolo e si è avvicinato al mio compagno con fare minaccioso impugnando un martello. Sono intervenuta chiedendo spiegazioni, e allora mi ha aggredito sferrandomi un colpo alla nuca con l’oggetto contundente».

Come sta la ragazza

La giovane ha riportato una ferita medicata con alcuni punti di sutura. L’aggressione è stata interrotta dal fidanzato della vittima e da alcune persone presenti, che hanno allertato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, secondo quanto raccontato dalla 25enne, il martello non è stato rinvenuto. L’uomo, sempre in base alla testimonianza della ragazza, non sarebbe stato arrestato. Le indagini dei carabinieri sono in corso.

Foto di copertina: Pixabay/Icsilviu