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Pace fatta con gli italoamericani, il sindaco di New York: «Little Italy tornerà sulla mappa delle enclavi etniche»

11 Luglio 2026 - 11:39 Bruno Gaetani
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L'annuncio di Zohran Mamdani: la mappa dei quartieri delle comunità immigrate sarà aggiornata
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Dopo le proteste della comunità italoamericana, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di correggere la mappa presentata nei giorni scorsi con gli storici quartieri di immigrati della città. Il primo cittadino della Grande Mela era finito al centro delle polemiche dopo la pubblicazione della Immigrant Enclave Illustration, un’iniziativa promossa dall’ufficio comunale che si occupa delle comunità straniere.

La mappa delle “enclavi etniche” e la protesta degli italoamericani

La mappa è stata pensata per i turisti che in questi giorni si trovano a New York in occasione dei Mondiali di calcio, e comprende, tra gli altri, le Chinatown di Manhattan e Flushing, Little Manila, Little Haiti, Little Colombia, Little Palestine, Little Mexico, Little Africa e Little Dominican Republic. La controversia, semmai, nasce da chi è stato escluso da quella mappa, ossia Little Italy, così come alcuni quartieri storicamente legati alle comunità irlandesi e a quelle ebraiche.

L’intervento di Mamdani

Dopo le proteste, Mamdani ha deciso di aggiornare la mappa delle “enclavi etniche” di New York. «Chiaramente non è un elenco completo delle oltre 200 comunità etniche che considerano la nostra città casa, e apporteremo ulteriori modifiche in futuro per riflettere questa realtà», ha dichiarato il giovane sindaco socialista della Grande Mela. «E questo include l’aggiunta di Little Italy alla mappa», ha assicurato. Mamdani non ha specificato quali altre comunità di immigrati potrebbero essere aggiunte.

Foto copertina: EPA/Anna Connors | Zohran Mamdani, sindaco di New York City

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