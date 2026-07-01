Proposta di matrimonio in cima all’Empire State Building – Il video

Due climber russi hanno superato la grata metallica al 102esimo piano e si sono arrampicati fino alla punta dell'edificio per esporre uno striscione e giurarsi amore eterno

Una proposta di matrimonio a 443 metri d’altezza, sulla guglia dell’Empire State Building, è finita con l’intervento della polizia e l’arresto dei due protagonisti. È successo a New York, dove due climber vestiti di nero e con il volto coperto sono riusciti a raggiungere l’antenna del grattacielo, ben oltre le aree aperte al pubblico, e a srotolare uno striscione con un messaggio pacifista.

La scritta, in inglese, recitava: «When the power of love beats the love of power the world knows peace», cioè “quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”. Il gesto, ripreso dagli elicotteri delle emittenti locali e da decine di passanti con il telefono in mano, si è trasformato poco dopo in una proposta di matrimonio.

Chi sono i due fidanzati che si sono arrampicati sul grattacielo

Secondo i media americani, i due sono Angela Nikolau, 33 anni, e Ivan “Vanya” Beerkus, 32, coppia di climber russi già nota sui social per le arrampicate senza imbracature su grattacieli e strutture altissime. I due erano anche tra i protagonisti del documentario Netflix del 2024 Skywalkers: A Love Story, dedicato proprio alla loro relazione e alle loro scalate estreme. Reuters li definisce “daredevil artists”, artisti del rischio, mentre CNN li indica come influencer specializzati in imprese ad alta quota.

Dopo aver mostrato lo striscione sulla punta dell’antenna, i due sono scesi lungo la struttura metallica fino a una piattaforma più bassa. Lì Beerkus si sarebbe inginocchiato e avrebbe mostrato l’anello a Nikolau, che poi è stata vista fotografarsi la mano con lo skyline di Manhattan sullo sfondo. Poco dopo entrambi sono stati presi in custodia dalla polizia di New York. Non risultano feriti. Le accuse formali non erano ancora state comunicate nelle prime ore successive all’intervento.

La foto dell’anello di fidanzamento consegnato in cima all’Empire State Building

Come hanno fatto a superare i controlli

Il mistero resta come i due siano riusciti a superare i controlli e ad arrivare fino alla guglia di uno degli edifici più sorvegliati della città. L’Empire State Building è alto 443 metri, contando guglia e antenna. Le terrazze panoramiche accessibili ai turisti si trovano invece all’86esimo e al 102esimo piano. Il New York Post, citando fonti di polizia, scrive che la coppia avrebbe violato una grata metallica al 102esimo piano per raggiungere una zona non aperta al pubblico, ma su questo punto non ci sono ancora conferme ufficiali.

In una nota riportata da ABC News, un portavoce dell’Empire State Building ha assicurato che «non c’è mai stato pericolo» per inquilini, visitatori o ospiti dell’osservatorio. L’area panoramica è stata temporaneamente evacuata e poi riaperta nel pomeriggio.

L’Empire State Building era già stato scalato in passato da altri “daredevil”, quasi sempre senza autorizzazione. Questa volta, però, l’impresa è stato pensata anche come contenuto social: Nikolau ha pubblicato su Instagram foto e video della scalata, compresa l’immagine dell’anello con vista Manhattan.