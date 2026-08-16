Giovani italiani aggrediti fuori da un bar a Barcellona: un 21enne finisce in coma farmacologico

La prognosi del 21enne Nicola Maggiotto è riservata. Ferito anche un amico che si trovava con lui

Un giovane italiano di 21 anni è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Barcellona, in Spagna, dove si trovava insieme un gruppo di altri otto coetanei quando è stato aggredito. Si tratta di Nicola Maggiotto, residente ad Asolo, in provincia di Treviso. Il padre si è recato in queste ore nella città spagnola insieme alla moglie per assistere il figlio.

La serata in un locale, poi l’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, l’aggressione si sarebbe verificata poco dopo le 22 fuori da un locale di Barcellona dove il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore. Avvicinati da una dozzina di persone – giovani e di lingua spagnola – due degli italiani sarebbero stati aggrediti. Uno di loro, il 21enne Nicola Maggiotto, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca, perdendo i sensi. A quel punto, i responsabili avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani accorsi ad aiutare i due amici e si sarebbero poi allontanati prima dell’arrivo della polizia e dei soccorritori.

Esclusa l’ipotesi di tentato furto

A Nicola Maggiotto, sempre secondo quanto riferito dal padre, sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale e la prognosi è riservata. Un amico che ha tentato di difenderlo ha riportato invece una lesione a uno zigomo, per medicare la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione non avrebbe avuto come scopo il furto di denaro o altri beni, perché nulla sembra essere stato sottratto dagli oggetti o dai portafogli delle vittime.

Foto copertina: Pixabay/Dominick Vietor