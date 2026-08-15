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Friuli, Ferragosto da incubo per cinquanta scout: nausea e crampi al campo. Tutta colpa della pasta al tonno (e formaggio)

15 Agosto 2026 - 19:04 Stefania Carboni
scout intossicati
scout intossicati
La centrale operativa Sores Fvg ha dovuto inviare subito sul posto diversi mezzi di soccorso a causa di una sospetta intossicazione di massa
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A Cavazzo Carnico (Udine), un campo estivo si è trasformato in un’emergenza sanitaria per circa cinquanta giovani scout. Il gruppo, formato interamente da minorenni, ha accusato improvvisi e forti sintomi di nausea e vomito, riconducibili a una probabile intossicazione alimentare. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato tempestivamente sul posto diversi mezzi di soccorso.

La pasta al tonno e formaggio

Stando alle prime testimonianze dei capi gruppo, l’unico alimento condiviso da tutti durante il pranzo è stato un piatto di pasta con tonno e formaggio. Al momento nessuno dei ragazzi si trova in condizioni gravi.

(Foto di Maël BALLAND su Unsplash)

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