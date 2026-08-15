Terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, allarme tsunami: «Andate via dalla costa». Almeno 20 morti – I video

L'appello delle autorità locali a lasciare il prima possibile le aree della costa. Le prime immagini dell'acqua che si ritira dopo l'allerta di un possibile tsunami lanciato dal governo indonesiano

Un terremoto di magnitudo 7.7 ha scosso l’Indonesia orientale, secondo i dati diffusi dall’US Geological Survey. L’epicentro, a bassa profondità, è stato individuato al largo dell’isola di Flores, a 68 chilometri dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, area che per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico registra con frequenza episodi sismici e vulcanici. Fino sono almeno 20 le vittime accertate, mentre sono decine di gli edifici distrutti o danneggiati nell’area costiera.

Allerta tsunami in Indonesia: evacuazioni e danni a Nagekeo

La scossa ha spinto l’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG) a diramare un’allerta tsunami, con un allarme per onde comprese tra 0,5 e 3 metri. Centinaia di persone hanno lasciato le zone a rischio, tra cui gli abitanti di Maumere, diretti verso l’entroterra. Le televisioni indonesiane hanno mostrato evacuazioni di massa nella vicina reggenza di Nagekeo, insieme a immagini di edifici danneggiati. Le autorità, in un primo momento, non hanno segnalato vittime dirette del maremoto, riferendo però di aver misurato onde comprese tra 19 e 30 centimetri.

L’appello delle autorità: «Evacuazione immediata» per chi vive sulla costa

A seguito dell’allerta, il governo ha chiesto ai residenti delle zone costiere di Flores di mettersi al sicuro senza attendere. Abdul Muhari, funzionario dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri BNPB, ha dichiarato all’emittente Kompas TV: «Esortiamo vivamente le nostre comunità lungo la costa settentrionale di Flores e nelle zone meridionali, nelle isole meridionali e in tutta la regione meridionale, a effettuare immediatamente l’autoevacuazione». Muhari ha precisato che la popolazione dovrebbe «allontanarsi dalla costa, spostandosi di oltre due chilometri nell’entroterra o spostandosi in zone collinari a più di 10 metri di altezza».