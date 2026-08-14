Cisgiordania, italiani bloccati nell’assedio dei coloni a Qusra. Attivata la Farnesina

Bloccato l'accesso ad alcune case e tagliate acqua ed elettricità. Oltre ai connazionali presente anche una famiglia USA. L'intervento del Ministero degli esteri e della diplomazia americana

La Farnesina sta seguendo con attenzione la situazione a Qusra in Cisgiordania, dove sono presenti anche cittadini italiani nel villaggio palestinese, assediato da coloni israeliani. Secondo il Wall Street Journal, due famiglie palestinesi sono rimaste intrappolate nelle loro case «insieme a cinque cittadini italiani che erano in visita a una di loro». Stando al Fatto Quotidiano i connazionali si troverebbero insieme a Qusai Abu Rida, che ha la cittadinanza statunitense e il cui fratello ha denunciato l’assedio dagli Stati Uniti. Tra gli italiani coinvolti, riporta sempre il giornale, c’è chi ha già esperienza e chi è alla sua prima volta in Palestina.

La situazione

I coloni hanno bloccato una strada di accesso vicina e hanno interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. La situazione nell’area vicino a Nablus era già tesa ma è precipitata da domenica, quando un gruppo di coloni ha allestito accampamenti fuori da tre case alla periferia di questo villaggio di circa 5.000 abitanti, bloccandone gli accessi. Una delle case assediate è di proprietà di un cittadino americano, il che ha portato gli Stati Uniti a intervenire sulla vicenda, con l’ambasciatore in Israele, Mike Huckabee, che ha definito l’azione dei coloni un «orribile atto di terrorismo».