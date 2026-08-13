La portaerei Lincoln in mare da 200 giorni e i tentativi di suicidio tra i marinai

I Dem del Congresso chiedono spiegazioni a Hegseth. E puntano Trump

I Dem del Congresso hanno chiesto risposte sulle condizioni di vita a bordo della portaerei Abraham Lincoln, che si trova in mare da oltre 200 giorni, dopo di allarmanti segnalazioni su cibo e salute mentale. In una lettera inviata al Segretario alla Difesa Pete Hegseth, il senatore Richard Blumenthal ha chiesto alla Marina di fornire un resoconto delle condizioni di vita a bordo della portaerei, che è stata «dispiegata per oltre 250 giorni». E non ha attraccato «per oltre 200 giorni, stabilendo un record per il numero di giorni consecutivi in ​​mare».

Muffa e niente cibo

Blumenthal ha evidenziato «le numerose segnalazioni di carenza di beni di prima necessità, contaminazione dell’acqua, problemi idraulici, deterioramento della salute mentale e problemi di sicurezza sul ponte» della nave. In un messaggio pubblicato su X, il senatore Ruben Gallego ha chiesto «una visita di supervisione ufficiale da parte della delegazione bipartisan del Senato a bordo della USS Lincoln per indagare sulle allarmanti condizioni che sono state segnalate». La portaerei è partita da San Diego, California, il 21 novembre 2025 per una missione nel Mar Cinese Meridionale. Poi è stata dirottata verso il Medio Oriente prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero la guerra contro l’Iran il 28 febbraio.

I tentativi di suicidio

In due recenti incontri, le famiglie hanno affrontato i funzionari della Marina riguardo alle terribili condizioni, tra cui la carenza di cibo, affrontate dalle 5 mila persone a bordo della Lincoln, e hanno chiesto di sapere quando i loro cari sarebbero tornati a casa, secondo quanto riportato da MSNOW. Alcuni hanno segnalato gravi problemi di salute mentale e tentativi di suicidio a bordo. «Le notizie di membri dell’equipaggio che minacciano di abbandonare la nave sono un agghiacciante campanello d’allarme sulla gravità della situazione: docce ammuffite, acqua calda intermittente, cibo e sapone razionati, servizi igienici inutilizzabili e turni estenuanti di 12-16 ore senza giorni di riposo», ha detto Gallego su X. «Il modo in cui (il presidente degli Stati Uniti Donald Trump) tratta i nostri militari mentre conduce questa guerra illegale non è solo oltraggioso; è pericoloso», ha concluso.