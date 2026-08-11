In Grecia c’è un’isola che offre colazione e alloggio a chi si prende cura dei gatti randagi

A Syros il progetto di Cat Syros cerca volontari disposti a restare almeno un mese. Le candidature per il 2027 apriranno a settembre.

C’è un’isola in Grecia dove è possibile ricevere alloggio e colazione gratuitamente in cambio di alcune ore di volontariato in cui ci si prende cura dei gatti randagi. È Syros, una delle isole delle Cicladi, dove si stima vivano oltre 3.000 gatti randagi. Per aiutarli dal 2012 è attiva Cat Syros, un’organizzazione no profit britannica che si occupa di cura e assistenza degli animali presenti sull’isola e che offre a persone di tutto il mondo di fare un esperienza di volontariato sull’isola.

Come funziona il volontariato

Il lavoro dei volontari comprende diverse attività, dalle più semplici, come trascorrere del tempo con i gatti, nutrirli e pulire le lettiere, fino a mansioni che richiedono maggiore attenzione, come somministrare medicinali o contribuire alla sistemazione dei loro rifugi. In cambio di cinque ore di lavoro al giorno, per sei giorni alla settimana, l’organizzazione mette a disposizione una camera privata all’interno di una casa condivisa con altri volontari e la colazione. Restano invece a carico dei partecipanti i voli e il traghetti per raggiungere l’isola di Syros e tutti gli altri pasti e le eventuali altre spese.

Chi può partecipare al bando

Per candidarsi, purtroppo, non basta amare i gatti, ma serve qualche requisito. Innanzitutto è necessario avere almeno 18 anni ed essere disponibili a trascorrere sull’isola almeno un mese. È anche richiesta una buona conoscenza dell’inglese, indispensabile per comunicare con il resto del team, e un’assicurazione internazionale. L’organizzazione consiglia inoltre di portare con sé vestiti che possano sporcarsi, spray contro gli insetti e, soprattutto durante i mesi estivi, crema solare e un cappello. Per conoscere le date esatte delle prossime candidature, l’Ong invita a seguire i propri canali sui social.

L’alternativa per chi ha meno tempo

Per chi non può dedicare un mese intero al volontariato esiste anche un’altra possibilità: il programma «volontario per le vacanze». Attraverso l’agenzia di viaggi Astraeus Holidays è possibile organizzare un soggiorno sull’isola dedicando alcune ore ad aiutare i gatti. In questo caso l’impegno richiesto è più limitato e non è previsto l’alloggio gratuito, ma resta la possibilità di trascorrere parte della vacanza occupandosi degli animali e dando una mano alle attività dell’organizzazione.