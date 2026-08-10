In anticipo al ristorante, una coppia gioca al lotto per passare il tempo e vince 10 milioni di euro

Hanno scoperto la vincita solo alcuni giorni dopo, quando si sono accorta di non aver ancora controllato i numeri dopo l'estrazione

È successo in Dordogna, in Francia, dove una coppia arrivata con circa 20 minuti di anticipo a un ristorante ha deciso di entrare in una tabaccheria poco distante per ingannare l’attesa. È proprio lì che i due hanno preso una decisione destinata a cambiare le loro vite. Hanno infatti acquistato un biglietto per l’estrazione serale del Lotto, un gioco al quale non avevano mai giocato. Di solito infatti la coppia giocava a EuroMillions, ma come hanno raccontato alla Française des Jeux, quella volta «hanno deciso di provare qualcosa di diverso».

La scoperta della vincita

La coppia si è accorta di aver vinto soltanto dopo un po’ quando, parlando tra loro, i due si sono resi conto di non aver ancora controllato i numeri dell’estrazione. Quando lo hanno fatto, hanno scoperto che il loro biglietto era vincente, ma hanno inizialmente pensato di aver vinto circa 30mila euro. La vera sorpresa è arrivata quando hanno contattato l’ufficio «Accompagnement et expérience gagnants», ovvero il supporto per chi vince, di Française des Jeux United. È stato allora che hanno scoperto che la vincita non era di 30 mila euro, ma di 10 milioni. La coppia ha raccontato di voler utilizzare parte del denaro per ristrutturare la propria casa. Ma soprattutto, la vincita rappresenta per loro la possibilità di guardare al futuro con maggiore serenità. «Siamo sollevati di non doverci più preoccupare per il nostro futuro e quello dei nostri figli», hanno raccontato.