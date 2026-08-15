Accoltella sua sorella, poi precipita dalla finestra: morto un 26enne a Genova

La ragazza, di 18 anni, è stata portata in codice giallo all'ospedale. Non è chiaro se il fratello sia morto per una caduta accidentale o per suicidio

Un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a San Teodoro, a Genova. È successo poco prima delle 14 di oggi, sabato 15 agosto. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava litigando con la sorella di 18 anni e l’avrebbe ferita in modo non grave con una coltellata. Dopodiché, è caduto dalla finestra, ma non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale.

L’arrivo dei soccorsi per la sorella 18enne

Il 26enne è morto sul colpo, mentre la sorella è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ai quali è affidata l’indagine, insieme alle ambulanze, le automediche e i vigili del fuoco.