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Londra, accoltellate quattro persone a Covent Garden: arrestata una donna di 47 anni

05 Agosto 2026 - 15:59 Alba Romano
I feriti sono tutti uomini, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto. Indagini in corso
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Quattro persone sono state accoltellate a Covent Garden, nel centro di Londra, in un attacco di matrice per ora non chiarita. Lo riporta Scotland Yard, precisando che una donna di 47 anni è stata arrestata con le accuse di «aggressione» e «possesso di un’arma offensiva».

I feriti sono tutti uomini

I feriti sono tutti di uomini, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto, secondo Sky News Uk. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa. 

In aggiornamento

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