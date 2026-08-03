Omicidio nel Cremonese, 24enne ucciso a coltellate durante una rissa: fermato un italiano di 32 anni

Il presunto omicida, rimasto ferito durante la lite, si trova piantonato in ospedale

Un uomo di 24 anni originario dell’Albania è stato ucciso a coltellate a Vescovato, in provincia di Cremona, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri mantengono il riserbo sulle indagini, ma è probabile che il fendente fatale sia arrivato al culmine di una rissa che ha coinvolto almeno tre persone.

Fermato un 32enne italiano

Per l’omicidio del 24enne è stato fermato un italiano di 32 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nel corso degli accertamenti, la lite sarebbe nata dai dissidi causati da una pregressa relazione tra la compagna della vittima e il presunto omicida. Nella colluttazione, il 32enne italiano è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona, dove si trova piantonato.

La lite in strada e la morte in ospedale

A quanto si apprende, il 24enne di origine albanese sarebbe andato insieme al fratello sotto l’abitazione del 32enne. Quest’ultimo sarebbe sceso in strada brandendo un coltello e avrebbe prima ferito il fratello della vittima e poi colpito il 24enne con almeno tre fendenti alla gola. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Cremona in gravissime condizioni ed è morto poche ore dopo l’arrivo al pronto soccorso.