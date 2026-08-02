Vede la ex con un altro e lo investe: 36enne morto per un tragico scambio di persona

Così l'ultimo appuntamento tra i due si è trasformato in tragedia sabato sera a Somma Lombardo (Varese)

Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l’auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Secondo quanto ricostruito, il 43enne aveva «strappato» un ultimo incontro alla sua ex. La donna, 39 anni, era in moto ma ha perso il cellulare e così pure l’orientamento. Ad aiutarla si è prestato un uomo di 36 anni, che ha fermato il suo scooter per darle le indicazioni del caso. Proprio in quel momento è sopraggiunto il 43enne, che vedendo i due insieme ha pensato che l’uomo fosse la nuova fiamma della sua ex: per questo lo avrebbe investito, uccidendolo sul colpo.

L’ultimo appuntamento e la tragedia

La donna aveva accettato un ultimo appuntamento con l’ex dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese. Lui le aveva dato appuntamento alla Maddalena, frazione di Somma Lombardo che si affaccia sul Ticino, per restituirle alcuni effetti personali e lei, attorno alle 23, stava raggiungendo il luogo dell’appuntamento con la moto seguendo le indicazioni stradali sul cellulare quando lo ha perso. Ferma per strada la 39enne era in difficoltà non sapendo dove andare. A quel punto un 36enne di passaggio, del tutto sconosciuto, vedendola in difficoltà si è fermato per prestarle aiuto, offrendosi di indicarle la strada per raggiungere il luogo dell’appuntamento. Non vedendola arrivare, il 43enne è salito in macchina e, non appena ha visto la ex fidanzata in compagnia dell’uomo, lo ha investito.