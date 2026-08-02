Maxi-incidente al confine tra Lazio e Umbria: 5 morti e 27 feriti. Lo scontro tra bus, camper e auto

Lo scontro tra più mezzi in località Colli sul Velino: 3 feriti ricoverati in codice rosso

È di 5 morti e 27 feriti il bilancio provvisorio del tragico incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio lungo la strada statale 79 Ternana che collega Terni a Rieti. Secondo una prima ricostruzione a causare l’incidente, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria, sarebbe stato uno scontro tra un camper e un pullman. Una o forse due auto avrebbero poi centrato i due mezzi rimasti coinvolti. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e le forze di polizia. Tre persone sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso. Altri 24 sono stati portati in diversi ospedali ma appaiono meno gravi, con codici gialli e verdi. in diversi ospedali.

Foto di copertina: I rottami dell’incidente stradale avvenuto in località Colli sul Velino – 2 agosto 2026 (Ansa / Emiliano Grillotti)