Balotelli da Mamdani, il sindaco di New York cita la storica maglia «Why always me?» – Il video

Il faccia a faccia è avvenuto nell'ufficio del primo cittadino a Manhattan. A giugno, Mamdani aveva citato una sua frase in un discorso pre Mondiali

Dopo la citazione, è arrivato anche l’incontro. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha accolto Mario Balotelli nel suo ufficio a Manhattan. Un faccia a faccia avvenuto nel pieno dei Mondiali negli Stati Uniti, e che nasce da un’ammirazione mai nascosta dal primo cittadino nei confronti dell’attaccante italiano di origine ghanese, oggi in forza all’Al-Ittifaq.

«Why Always me?»

Durante l’incontro, Mamdani ha ricordato uno dei momenti più iconici della carriera di Balotelli, la celebre maglietta con la scritta “Why always me?“, mostrata il 23 ottobre 2011 dopo un gol nel derby di Premier League vinto 6-1 dal Manchester City sul campo del Manchester United, a Old Trafford. Con quel messaggio, l’attaccante rispondeva alle continue polemiche dei tabloid britannici, che – a suo giudizio – trasformavano ogni suo errore in un caso mediatico.

La citazione di Mamdani durante una conferenza

Pochi giorni fa i due hanno, inoltre, giocato insieme in una partita di beneficenza nel giardino di Gracie Mansion, con alcuni studenti. Ma l’ammirazione del sindaco per Balotelli era già apparsa chiara lo scorso 5 giugno. Parlando dell’attesa per i Mondiali, Mamdani aveva citato una delle frasi più celebri del calciatore: «Quando segno non esulto, perché sto solo facendo il mio lavoro». Un riferimento che aveva fatto rapidamente il giro dei social e riacceso il ricordo di uno dei personaggi più discussi e carismatici del calcio italiano degli ultimi anni.