New York verso le tasse sulle seconde case di lusso. Trump: «È tutto sbagliato»

L'imposta colpirà i pied-à-terre a New York City del valore superiore a 5 milioni di dollari i cui proprietari hanno trasferito la residenza. Come ha fatto il presidente degli Stati Uniti

Il sindaco socialista di New York Zohran Mamdani ha ottenuto il via libera per tassare i ricchi. La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha annunciato che sosterrà una nuova sovrattassa sui cosiddetti pied-à-terre a New York City del valore superiore a 5 milioni di dollari. Mamdani ha pubblicato sui social un video in cui ha celebrato il traguardo. «Vi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo», ha detto.

New York e la tassa sulle seconde case di lusso

La tassa riguarderà la seconda casa di del valore sopra cinque milioni di persone che non vivono a New York, ma hanno scelto di andarsene da un’altra parte per pagare meno tasse. La speaker del consiglio municipale, Julie Menin, una democratica moderata, ha definito la proposta «intelligente e sensata», Aggiungendo tramite un portavoce che sosterrà una legge locale per introdurre la tassa, se necessario. Nonostante i dettagli minimi su come la sovrattassa verrebbe implementata, i membri del congresso hanno accolto favorevolmente la proposta. «Passerà abbastanza facilmente», ha detto Michael Gianaris, vice leader della maggioranza democratica al Senato dello Stato. Un altro elemento a favore della proposta è che non verrà considerata come un disegno di legge autonomo. Hochul intende inserirla nel bilancio statale.

Le case vuote

La proposta fiscale non verrebbe votata separatamente ma definita in negoziazioni a porte chiuse tra la governatrice e i leader del Senato e dell’Assemblea. Questo renderà più difficile per gli oppositori della tassa, incluso il Real Estate Board of New York, un potente gruppo del settore immobiliare, fare lobbying in modo efficace contro la proposta. La Hochul, una centrista che quest’anno cerca la rielezione, si è sempre opposta all’aumento delle imposte sul reddito, ma ha detto di essere favorevole alla proposta di tassare le seconde case, che spesso restano vuote per gran parte dell’anno. Parlando ai giornalisti, ha spiegato che una sovrattassa simile a quelle adottate a Parigi e Toronto è una questione di equità. «Chi beneficia della città senza viverci a tempo pieno dovrebbe contribuire ai costi necessari per mantenerla: sicurezza pubblica, parchi di livello mondiale, servizi, strade, sistema della metropolitana», ha detto.

«Non è una tassa sui residenti»

«Non è una tassa sui residenti», ha aggiunto. Al momento, l’impatto esatto della misura sul deficit di bilancio di 5,4 miliardi di dollari di New York è ancora incerto. Hochul aveva precedentemente promesso un pagamento una tantum di 1,5 miliardi di dollari alla città. Più recentemente Mamdani ha identificato tagli per 1,3 miliardi di dollari, oltre ai risparmi già annunciati in precedenza. Secondo l’amministrazione Hochul, la tassa genererebbe «almeno 500 milioni di dollari» di entrate ricorrenti. Un’analisi di una proposta simile dell’Independent Budget Office, fatta nel 2020, aveva parlato di 232 milioni di dollari.

13 mila immobili

La tassa del lusso riguarderebbe circa 13 mila immobili di pregio. «Stiamo parlando di persone ultraricche», ha spiegato Hochul. «Ci sono letteralmente oligarchi russi che comprano proprietà, facendo aumentare i prezzi immobiliari. Sono tutti i benvenuti a restare, ma penso che sia logico che contribuiscano anche ai costi della città». Da tempo esiste il desiderio di tassare i ricchi stranieri che vivono a New York, ma questi tentativi hanno spesso incontrato problemi costituzionali, ha detto il presidente del borough di Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, che aveva introdotto una versione della tassa sui pied-à-terre quando era senatore dello Stato.

Trump

La sua proposta ampliava la sovrattassa includendo tutti i proprietari di seconde case sopra una certa soglia. «Quello che, secondo me, è l’aspetto più elegante del concetto è questo: si colpiscono le persone che usano New York City come un rifugio per investimenti», ha aggiunto. Ma poi non ci vivono realmente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato oggi il sindaco di New York dopo l’annuncio della tassa. «Purtroppo, il sindaco Mamdani sta distruggendo New York. Non ha alcuna possibilità! Gli Stati Uniti d’America non dovrebbero contribuire al suo fallimento. Andrà solo peggiorando. Le politiche di tasse, tasse, tasse sono davvero sbagliate», ha detto sul suo social Truth . «La gente se ne sta andando. Devono cambiare i loro modi e in fretta. La storia ha dimostrato che questa ‘faccenda’ semplicemente non funziona», ha aggiunto.

Mamdani e il tycoon

Trump, originario di New York, ha trasferito la sua residenza principale in Florida nel 2019 e, in qualità di magnate immobiliare, è proprietario della Trump Tower e di diversi grattacieli residenziali. Giovedì scorso Mamdani ha parlato al canale CBS del suo rapporto con Trump e ha affermato che possono «lavorare insieme sui punti di accordo» tra loro, che comunicano «regolarmente» e che si è recato più volte nello Studio Ovale da quando ha assunto la carica nel gennaio 2026.