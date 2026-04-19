Zohran Mamdani e Barack Obama per la prima volta insieme, con i bimbi dell’asilo nel Bronx cantano «Le ruote del bus» – Il video

L'ex presidente Usa e il sindaco di New York hanno letto delle storie ai bambini e cantato insieme a loro: «Abbiamo parlato anche della nostra visione per la città», ha spiegato Mamdani

Un sabato pomeriggio, due democratici e un asilo nel Bronx. Zohran Mamdani e Barack Obama, al loro primo incontro, hanno trascorso alcune ore insieme ai bambini di una scuola dell’infanzia nel quartiere newyorkese. Tra sorrisi, letture e canzoni – tra cui la celebre Wheels on the Bus, in italiano le Ruote del bus – il faccia a faccia si è svolto in un clima disteso, ma con (soprattutto, forse) possibili risvolti politici. L’incontro ha offerto l’opportunità di avviare un «confronto diretto» e costruire un primo legame personale, con uno scambio di idee sul futuro della città. «Abbiamo parlato della nostra visione per New York», ha spiegato Mamdani in un post su X.

Il post di Obama

Obama ha poi condiviso sui social alcuni momenti della giornata, ringraziando il sindaco e scherzando sulla filastrocca cantata con i bambini del Play Pre-K Center: «È stato fantastico passare del tempo con il sindaco di New York City. E grazie per avermi dato una scusa per tirare fuori il mio miglior Wheels on the Bus». Entrambi sono tra le figure più attive del fronte democratico nel tentativo di rilanciare l’area progressista negli Stati Uniti, mentre il presidente Usa Donald Trump affronta un calo di consenso in vista delle elezioni di midterm. Un incontro informale, dunque, che potrebbe però avere implicazioni politiche più ampie.

Foto copertina: X / BARACK OBAMA | L’ex presidente Usa e il sindaco di New York in un asilo nel Bronx, New York, sabato 18 aprile